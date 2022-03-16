Piyasalar Fed'i bekliyor: Petrol ve altında dalgalı seyir

Piyasalarda gözler, 3 yılı aşkın sürenin ardından faiz artırımına hazırlanan ABD Merkez Bankası’na (Fed) çevrilmiş durumda. Faiz kararı kadar ileriye dönük mesajlar da fiyatlatmalarda önemli rol oynayacak. Fed öncesinde piyasalarda dengeli görünüm etkili. ABD tahvilleri ve dolar yatay seyir izlerken, petrolde yukarı yönlü, altında ise aşağı yönlü eğilim izleniyor.

Petrolde dalgalı gün

Brent petrolün varil fiyatı, Çin'de artan vaka sayılarının talebi azaltacağına yönelik beklentilerle dün 95,8 dolarla 3 haftanın en düşük seviyesine kadar gerilerken, savaşa dair belirsizliklerin sürmesi ve yaptırım haberleri ile bugün yeniden 102 doları test etti Günün ikinci yarısında petrol fiyatları yeniden düşüe geçti ve 100 doların altını gördü. Brent petrolde teknik olarak 102,57 ile 103,33 dolar aralığının direnç, 100,15 ile 99,70 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. ABD ham petrol ise 98,7 dolar seviyelerinde.

Altın da artıya döndü

Spot altın fiyatı da Fed faiz kararı öncesinde Rusya'dan gelen uzlaşma umudunu artıran mesajlarla kayıplarını telafi etti ve artıya geçti. Sabah 1911 dolar/ons seviyesine kadar inen spot altın, günün ikinci yarısında 1.920 doların üzerine çıktı. Analistler, piyasaların 7 artırımı fiyatladıkları bir ortamda Fed'in daha güvercin mesajlar vermesi halinde spot altın fiyatının yeniden 1940-1960 dolar/ons aralığını hedefleyebileceğini ifade ediyor. Altının gram fiyatı ise güne düşüşle başlamasının ardından 908 lira seviyesinde işlem görüyor.

Faizler yatay

Fed kararları öncesi tahvil piyasasından çıkışların artması da dikkati çekerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 2,17 ile Haziran 2019'dan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından bugün yüzde 2,15 seviyelerinde yatay seyrediyor.

Tahvil piyasasında bugün, Rusya'nın vadesi gelen 117 milyon dolarlık ödemesini yapıp yapmayacağı yakından takip edilecek.Fitch, Rusya'nın bugünkü dolar cinsi kupon ödemelerini ruble olarak yapması durumunda temerrüde düşeceği uyarısında bulundu.

Yurt içinde ise gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri geçen hafta yüzde 26,82'ye kadar çıkarak tarihi rekora yükseldikten sonra yüzde 25.8 seviyelerine geriledi.

Döviz kurları beklemede

Dolar endeksi 98,7 seviyesinde yatay seyrederken, Euro/Dolar hafif artıda 1.0982 seviyelerinde. Dolar/TL, dün yüzde 0,5'lik düşüşle 14,7022'den kapanmasının ardından bugün 14,75 seviyelerine doğru hareketlendi. Euro/TL ise 16,21 seviyelerinde.

Borsalarda Asya öne çıktı

Fed'in faiz toplantısı öncesinde hisse senetleri piyasasında karışık seyirler etkili. Asya tarafında 3 günlük sert düşüşün ardından bugün özellikle teknoloji hisselerinde yoğunlaşan tepki alımlarıyla pozitif seyir izlendi.

Avrupa'da Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin belirsizliklerin sürmesi, emtia fiyatlarının seyri ve enflasyon endişeleri pay piyasalarında başlıca risk unsuru olarak fiyatlanmaya devam ediyor. Avrupa endeks vadeli kontratlarında yeni günün karışık seyirle başladığı görülüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise güne yüzde 0,61 artışla 2.092,07 puandan başladı. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 puan destek, 2.130 seviyesi direnç olarak izleniyor.