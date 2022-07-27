Piyasalar Fed'in faiz kararını ve mesajlarını bekliyor

ABD Merkez Bankası, faiz kararını TSİ 21:00'de açıklıyor. Fed, piyasaların fiyatladığının ötesinde bir sürpriz yapmazsa, faiz 0.75 puan artışla yüzde 2.25-2.50 seviyesine yükselecek.

Pek tabii ki faiz kararı kadar, başkan Powell'ın sözlü yönlendirmeleri de önemli olacak. Genel ekonomik gidişat ve para politikasına yönelik mesajlar piyasada hareketliliği artırabilir.

Bu arada mevcut durum itibariyle ekonomistlere göre Fed, faiz oranlarını yıl sonuna kadar yüzde 3.5-4 seviyelerine çıkaracak.

Fed öncesi piyasalar

Faiz kararı öncesi 10 yıllık ABD tahvil getirileri yatay hareketle 2.80 seviyelerinde.

Euro/Dolar doğalgaz akışına yönelik problemlerin de etkisiyle yükselişte zorlanıyor. Parite bu sabah 1.015 seviyesinde.

Dolar/TL son üç gündür 17.85 direnci test ediyor. Yeni gün 17.88 seviyesi ile başladı. 17.85 direncinin kırılması halinde psikolojik 18 direnci takip edilecek.

Euro/TL ise 18’in üzerindeki seyrine devam ediyor; işlemler bu sabah 18.15 seviyelerinde geçiyor.

Borsa İstanbul'da dün zayıf kapanış sonrası bugün yukarı yönlü başlangıç bekleniyor. Analistlere göre 2.543’ün üzerinde 2.565 hedef direnç olarak izlenebilir. 2497 desteği üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu.

Brent petrol ABD stoklarındaki düşüş beklentisinin etkisiyle 100 doların altında yatay. Bu arada Avrupa'da arz endişeleri nedeniyle doğal gaz fiyatları yüzde 20 üzerinde artış gösterdi.

Spot altın ise 1.715 dolar seviyelerindeki yatay seyrini sürdürüyor.