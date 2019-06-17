Piyasalar, Fed'in mesajına kilitlendi

17 Haziran 2019

ABD Başkan Donald Trump'ın faizleri düşürme talepleriyle karşı karşıya kalan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta yapacağı para politikası toplantısında faizleri değiştirmemesi ancak bu yılın ilerleyen zamanlarında faiz indirimine zemin hazırlaması bekleniyor.

Fed'in Çarşamba günü açıklayacağı yeni ekonomik projeksiyonlar, politika yapıcıların ABD-Çin ticaret savaşından Trump'ın düşük faiz konusundaki ısrarından ve son zamanlardaki zayıf ekonomik verilerden nasıl etkilendiğine dair şimdiye kadarki en doğrudan bilgiyi verecek.

Reuters'ın haberine göre analistler, Fed'in politika faiz oranına (federal fon oranı) ilişkin yıl sonu tahminlerinin "noktasal grafiğinin", giderek artan sayıda politika yapıcının önümüzdeki aylarda faizleri düşürmeye açık olacağını göstermesini bekliyorlar. Ancak bu yatırımcıların beklediği ya da Trump'ın istediği kadar sert bir faiz indirimi olmayacak.

Fed'in faizler konusunda ilerde atılacak adım konusunda "sabırlı" olma taahhüdünden vazgeçerek gelecekteki politika toplantılarında olası faiz indirimine kapı açması bekleniyor.

Northern Trust'ın baş ekonomisti Carl Tannenbaum, risklerin artabileceğini ancak "kendilerini köşeye sıkıştırmak istediklerini sanmıyorum. Piyasalar Temmuz ayında faiz indirimine hazır ve faiz indirimi yapılmazsa finansal şartlar sıkılaşacak" dedi.

Fed'in federal fon oranı şu anda yüzde 2.25 ile yüzde 2.50 arasında bulunuyor.

Fed'in iki gün sürecek toplantısının sona ermesinin ardından politika belirleme komitesi Çarşamba günü TSİ 21:00'da para politikasını ve ekonomik projeksiyonlarını açıklayacak. Fed Başkanı Jerome Powell kısa bir süre sonra basın toplantısı düzenleyecek.

Faizlerde aşağı yönlü değişim

Reuters tarafından 7-12 Haziran tarihlerinde yapılan ankete katılan 100'den fazla ekonomistin çoğu, gelecek yılın üçüncü çeyreğine kadar faiz indirimi beklemediklerini söylüyor. Ancak görüşler hızla değişiyor. Kırk katılımcı ise 2019 yılında en az bir faiz indirimi bekliyor. St. Louis Fed Başkanı James Bullard, "yakında" faiz indiriminin gerekli olabileceğini söyleyen Fed içindeki tek politika yapıcı.

Powell bu ay başında yaptığı konuşmada Fed'in küresel ticaret savaş ve diğer gelişmelerin oluşturduğu riskler karşısında "uygun" adımlar atacağını söylerken, birçok politikayapıcı bekle-gör yaklaşımından vazgeçmeye hazır olduklarının sinyalini verdiler.

Kaynak: Reuters