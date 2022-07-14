Piyasalar Fed'in mesajlarını izliyor

Dunya.com

Piyasalarda ABD’deki yüksek enflasyon ve Fed’e yönelik beklentiler fiyatlanmaya devam ediyor. Piyasanın yüksek faiz artırımı için 27 Temmuz’a kadar ‘ısıtılması’ muhtemel. Bu süreçte olup biteni anlamaya çalışan ve kendine güvenli bir sığınak arayan yatırımcıların adreslerinden biri, doğal olarak ABD doları. ABD’de rekor tazeleyen enflasyon sonrası Dolar Endeksi 108 zirvesini koruyor. ABD 10 yıllık faizse yüzde 3’ün altında.

Dün 0,9998 ile 2002 yılından bu yana en düşük seviyesini gören Euro/dolar paritesi bu sabah 1,0025 seviyesinden alıcı buluyor. Aslında piyasalar Fed’e odaklanmış durumda ama bir de işin ECB boyutu var. Bunu da önümüzdeki bültenlerde geniş olarak paylaşacağız.

Dün ABD borsaları satıcılı kapanırken, bu sabah Asya cephesinde ekranlar yeşil ağırlıklı.

Fed beklentilerine rağmen yükselemeyen altın, resesyon korkularından besleniyor. Spot altında 1725 dolar seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor.

Petrolde de 100 doların üzerindeki hareketler sınırlı kalıyor. Brent petrol 95-100 dolar bandına şu an için yerleşmiş görünüyor.

TL’de hem dolardaki genel yükseliş hem de iç dinamiklerin etkisiyle zayıf görünüm sürüyor. Dolar/TL 17,47’yi test ederek KKM öncesi seviyeleri gördü. Kur bu sabah 17.45 bölgesinde. Euro/TL ise 17.50’nin üzerindeki seyrini sürdürüyor. Analistlere göre; dolardaki yükselişin devamında 17.85 direnç olarak izlenecek. Geri çekilmelerde ise 17.35 ilk destek konumunda.

Dış piyasaların da etkisiyle satıcılı bir gün geçiren ve yüzde 1 değer kaybeden Borsa İstanbul, bugün artıda yatay bir açılış yapabilir. Borsacılar 2404 desteğini yakından izlerken, tepki hareketlerinde 2450 seviyesinin ilk ara direnç olarak takip edileceğini söylüyor.

Gündem

75 mi, 100 mü: ABD’de enflasyon almış başını giderken, ağır kalmakla eleştirilen Fed’in koşu temposu merak konusu. Ülkede yüzde 9.1 ile 41 yılın zirvesine yerleşen enflasyon, Fed’i faiz artırım konusunda daha da agresif olabileceği beklentisini kuvvetlendirmiş durumda. Ancak 27 Temmuz’daki toplantıda 75 baz puan mı, yoksa 100 baz puan mı artırım olacak; henüz net değil.

Resesyon vurgusuna devam: Fed’in 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan Bej Kitap raporunda ise resesyon riskine bir kez daha vurgu yapıldı. Rapora göre, ABD’nin önemli sayıda bölgesinde talepte yavaşlama belirtileri arttı. Bazı bölgelerde ise artan resesyon endişeleri var.

Göstergeler zayıf uyarısı: Ekonomik durgunluk emarelerinin arttığına ilişkin bir uyarı da IMF cephesinden geldi. Başkan Georgieva, son göstergelerin zayıf ikinci çeyreğe işaret ettiğini söyledi ve 2022 ve 2023 yılları için küresel ekonomik büyüme tahminlerinde daha fazla düşüşün öngörüldüğünü ifade etti.

Macaristan’da neler oluyor: Ülkede yeni vergi artışı düzenlemesi protestolara sahne oldu. Eylül ayında yürürlüğe girmesi beklenen yasa tasarısının yüz binlerce işletmeyi zor durumda bırakacağı ve enflasyona neden olacağı düşüncesiyle bini aşkın gösterici Budapeşte’deki Margaret Köprüsü’nü trafiğe kapattı. Bu arada Avrupa’da baş gösteren enerji sıkıntısı nedeniyle Macaristan ‘acil durum’ ilan ettiğini duyurdu. Ülkede 1 Ağustos’ta yürürlüğe girecek 7 maddelik eylem planı hazırlandı.

Tahıl sevkiyatı yakın: Dün İstanbul’da gerçekleşen tahıl koridoru zirvesinden resmi anlaşmanın yakın olduğu sinyali geldi. Teknik konularda mutabakat sağlanmış durumda. Tüm tarafların temsilcilerinin bulunacağı bir koordinasyon merkezinin oluşturulması için mutabık kalındı.

BAE’den 10 milyar dolar yatırım planı: Türk ve BAE iş dünyası, dün yatırım çalıştayında bir araya geldi. Toplantıda; sanayi, yenilenebilir enerji, petrokimya, gıda, e-ticaret, savunma, otomotiv ve havacılık sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin temsilcileri ile BAE’nin önde gelen şirketleri arasında potansiyel iş birliği ele alındı. Aktarılanlara göre, BAE 10 milyar dolarlık yatırım planlıyor. Ancak yatırımların ne zaman ve hangi alanlara yapılacağı konusunda bilgi yok.

Ajanda

Yurt içinde sanayi üretimi ve perakende satış verilerinin izleneceği yeni günde, yurt dışında ABD üretici enflasyonu rakamları takip edilecek. Nisan’da yüzde 10,8 artan sanayi üretiminin Mayıs ayında yüzde 8 artış göstermesi bekleniyor.

ABD’de tüketici enflasyonunun ardından bugün de üretici fiyatları açıklanacak. Üretici fiyatları en son aylık yüzde 0,8, yıllık yüzde 10,9 artış gösterdi. Analistler aylık üretici fiyatlarında artışın yine yüzde 0,8 olacağını, yıllık artışın yüzde 10,7’ye gerileyeceği görüşünde. TSİ 15:30’da ABD’den işsizlik başvuruları da gelecek.