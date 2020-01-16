Piyasalar güne sakin başladı
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklanacağı yeni güne dolar/TL 5,87 seviyesinden başladı.
Dünya ONLINE
Küresel piyasalarda ABD ile Çin arasında dün gece imzalanan ticaret anlaşmasının dünya ekonomisi ve piyasalara üzerindeki etkisi tartışılırken; yurt içinde TCMB'nin faiz kararı bekleniyor. Saat 14'te açıklanacak olan faiz kararında Merkez Bankası'nın ortalama 75 baz puan faiz indirimine gitmesi öngörülüyor.
Döviz piyasaları güne sakin başladı
Piyasalarda oluşan bu beklentiyle birlikte dolar/TL kuru güne 5,87'nin hemen üzerinde güne başladı. Saat 08:50 itibarıyla dolar/TL kuru 5,8770'ten; euro/TL, 6,5605'ten işlem görüyor.
Petrol fiyatlarında hafta boyunca devam eden 64-65 dolar bandındaki sakin seyir sürüyor. Spot altının ons fiyatına ise işlemler 1553 dolar seviyelerinden gerçekleştiriliyor.
Piyasaların beklentisi ne yönde?
AA Finans'ın bugünkü PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 21 ekonomistin, 12'si , politika faizinde herhangi bir değişiklik beklemezken, 9 ekonomist 25-100 baz puanlık faiz indirimi yapılacağını tahmin ediyor. Foreks anketinde ise katılımcı 21 ekonomistin 12'si faizlerde değişiklik beklemezken, 9 ekonomist farklı oranlarda indirim beklentisini dile getirdi.