Piyasalar 'güvenli liman'a yanaşıyor

19 Şubat 2020

Hüseyin KOYUNCUOĞLU

Küresel piyasaların ralliler yaparak 2020 yılına girmesinin ardından Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını 1 aydan uzun bir süredir fiyatlar üzerinde baskı unsuru olmayı sürdürüyor. Borsalar nezdinde ele alındığında kayıpların büyük bir kısmı telafi edilmiş olsa da koronavirüs kaynaklı endişeler emtia fiyatlarında artışa neden oluyor. Piyasalarda risk ve tehditlerin arttığı her dönemde olduğu gibi en dikkat çeken yükseliş altın fiyatlarında yaşanıyor.



Son 24 saat içerisinde yüzde 1,2 artış kaydeden spot altının ons fiyatı 1585 dolardan 1603 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Spot altın fiyatları, son bir hafta içerisinde yüzde 3'ün üzerinde değerlenirken; yılbaşına göre artış yüzde 5,5 civarında bulunuyor.

Gram altın 312 lirayı gördü



Spot altın fiyatlarındaki yükselişe dolar kurundaki artışlar da eklenince Kapalıçarşı'da da altın fiyatları değerleniyor. Gram altın fiyatları 312 liraya yükselirken; çeyrek altın 510 lirayı gördü. Gram altın fiyatları geçtiğimiz yılı 290 lira düzeyinde tamamlamıştı.

Altın fiyatları neden yükseliyor?

İçerisinde bulunduğumuz haftanın başında Apple en büyük pazarı olan Çin'deki koronavirüs salgını nedeniyle hedeflerini tutturamayacağını açıklaması, Japonya ekonomisinin beklentilerin iki katı oranda küçülmesi ve Avrupa ekonomisine ait verilerin zayıf gelmesi piyasalardaki endişeleri artırdı. Dünyanın üretim üssü konumundaki Çin'de ortaya çıkan virüs nedeniyle dünya ticaretinde yaşayan aksamaların büyüme rakamları üzerindeki negatif etkisi de muhtemel görülüyor. Son dönemlerde artan riskler 'güvenli liman' özelliği ile bilinen altın fiyatlarına olan talebi artırdı. Nitekim spot altının ons fiyatı da birkaç gün içerisinde 1550 dolar seviyelerinden 1600 doların üzerine çıktı.

Koronavirüs salgınıyla tedavinin hala bulunamamış olması da piyasaları tedirgin etmeye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün virüsün gidişatı hakkında açıklamaları tedavi üzerinde hala bir gelişme olmadığını belli ediyor.