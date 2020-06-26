Piyasalar, haftanın son gününde pozitif

26 Haziran 2020

Küresel piyasalarda hafta boyu yaşanan yönsüz seyrin ardından haftanın son gününde nispeten daha iyimser bir hava yaşanıyor. ABD borsaları, dün seans sonuna doğru gelen alımlarla günü artıda kapatmıştı. ABD'de, bankaların yatırımlarına yönelik yeni düzenleme yapılacağı ve yeni bir teşvik paketinin geleceği yönündeki haberler endekslerin yükselişinde etkili oldu. Asya borsalarında bugün yükseliş görülürken piyasalar dalgalı seyreden bir haftayı aşağı yukarı başladığı seviyede tamamlamaya hazırlanıyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.3 artıda seyrederken Japon Nikkei endeksi yüzde 1 yukarıda. ABD vadelilerinde ise işlemler yüzde 0,20 düzeyinde hafif alıcılı devam ediyor.

Yurt içi döviz piyasalarında son günlerde yaşanan durağan hava bugün de devam ediyor. İki haftadır 6,85 dolaylarında sabitlenen dolar/TL, bugün de 6,8540 düzeyinde el değiştiriyor. Euro/TL 7,70'in hemen altında değerleniyor.

Brent petrol, yeniden 40 doların üzerinde

Petrol fiyatları ABD'nin bazı eyaletlerinde yaşanan koronavirüs vaka sayısındaki artışa ve

ABD petrol üretiminin canlanma emarelerine rağmen küresel petrol talebinin toparlanacağına

yönelik iyimser hava nedeniyle bir önceki gün yaşanan yükselişi bugün de devam ettirdi.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 1.1 artarak 41.52 dolar

seviyesine yükseldi.



ABD hafif ham petrolü de yüzde 1.1 yükselerek 39.14 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Altında yükseliş sürüyor

Altın küresel koronavirüs vakalarındaki artış ve endişeli yatırımcıların güvenli limanları

tercih etmesi nedeniyle bugün yükselişini sürdürerek art arda üçüncü haftalık kazancını

kaydetmeye doğru ilerliyor.



Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.1 yükselerek 1,763.48 dolar seviyesine

yükseldi.

Fed, stres testi sonuçlarını açıkladı

Fed, Covid-19 pandemisinin etkilerine yönelik senaryoların ışığında düzenlediği stres testlerinin ardından bankalardan temettü ödemelerini ve hisse geri alımlarını en azından dördüncü çeyreğe kadar durdurmalarını istedi.



Günün Ajandası



10.00 Türkiye, mayıs ayı uluslararası rezervler ve döviz likiditesi

15.30 ABD, mayıs ayı kişisel gelir ve giderler

17.00 ABD, haziran ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi