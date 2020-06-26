Piyasalar, haftanın son gününde pozitif
Hafta boyunca küresel piyasalarda devam eden yönsüz seyir, haftanın son gününde yerini daha iyimser bir havaya bıraktı. ABD vadelileri ve Asya borsalarında işlemler artıda devam ederken yurt içinde dolar/TL 6,85; euro/TL 7,69'dan değerleniyor.
Küresel piyasalarda hafta boyu yaşanan yönsüz seyrin ardından haftanın son gününde nispeten daha iyimser bir hava yaşanıyor. ABD borsaları, dün seans sonuna doğru gelen alımlarla günü artıda kapatmıştı. ABD'de, bankaların yatırımlarına yönelik yeni düzenleme yapılacağı ve yeni bir teşvik paketinin geleceği yönündeki haberler endekslerin yükselişinde etkili oldu. Asya borsalarında bugün yükseliş görülürken piyasalar dalgalı seyreden bir haftayı aşağı yukarı başladığı seviyede tamamlamaya hazırlanıyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.3 artıda seyrederken Japon Nikkei endeksi yüzde 1 yukarıda. ABD vadelilerinde ise işlemler yüzde 0,20 düzeyinde hafif alıcılı devam ediyor.
Yurt içi döviz piyasalarında son günlerde yaşanan durağan hava bugün de devam ediyor. İki haftadır 6,85 dolaylarında sabitlenen dolar/TL, bugün de 6,8540 düzeyinde el değiştiriyor. Euro/TL 7,70'in hemen altında değerleniyor.
Brent petrol, yeniden 40 doların üzerinde
Petrol fiyatları ABD'nin bazı eyaletlerinde yaşanan koronavirüs vaka sayısındaki artışa ve
ABD petrol üretiminin canlanma emarelerine rağmen küresel petrol talebinin toparlanacağına
yönelik iyimser hava nedeniyle bir önceki gün yaşanan yükselişi bugün de devam ettirdi.
Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 1.1 artarak 41.52 dolar
seviyesine yükseldi.
ABD hafif ham petrolü de yüzde 1.1 yükselerek 39.14 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Altında yükseliş sürüyor
Altın küresel koronavirüs vakalarındaki artış ve endişeli yatırımcıların güvenli limanları
tercih etmesi nedeniyle bugün yükselişini sürdürerek art arda üçüncü haftalık kazancını
kaydetmeye doğru ilerliyor.
Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.1 yükselerek 1,763.48 dolar seviyesine
yükseldi.
Fed, stres testi sonuçlarını açıkladı
Fed, Covid-19 pandemisinin etkilerine yönelik senaryoların ışığında düzenlediği stres testlerinin ardından bankalardan temettü ödemelerini ve hisse geri alımlarını en azından dördüncü çeyreğe kadar durdurmalarını istedi.
Günün Ajandası
10.00 Türkiye, mayıs ayı uluslararası rezervler ve döviz likiditesi
15.30 ABD, mayıs ayı kişisel gelir ve giderler
17.00 ABD, haziran ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi