Piyasalar haftaya Asya'daki yükselişlerle başladı

06 Temmuz 2020

Küresel piyasalar, yeni haftaya Asya piyasalarında rallilerle başladı. Çin ve Hong Kong borsalarında yaşanan artışlar yüzde 4'leri geçerken Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 2,5'in üzerinde artarak şubat ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye yükseldi.

ABD başta olmak üzere Amerika kıtasında her gün rekor kıran koronavirüs vakalarına rağmen piyasalardaki yüksek likidite ve teşvik paketleri risk iştahındaki artışı destekliyor. ABD vadelileri ise yüzde 1,5'ları bulan artılar göze çarpıyor.

Borsa İstanbul 117 bin puanın üzeride başladı

Asya borsaları ve ABD vadelilerdeki alıcılı seyir Borsa İstanbul'da da pozitif bir etki yarattı. Güne yüzde 1.41 artışla 117 bin 384 puanda başlayan endeks açılışın ardından 117 bin 500 seviyelerinde dengelendi.

Dolar/TL 13 gündür 6,85

Haftanın açılışında dolar/TL kuru, üst üste 13. güne de 6,85'ten başlarken euro/TL 7,74'ün hemen üzerinde değerleniyor. Yurt içinde, 2 yıl vadeli sabit kuponlu ve 7 yıl vadeli değişken faizli tahvil ihaleleri takip edilecek.

ABD'de rekor vaka sayıları

Temmuz ayının ilk dört gününde ABD'nin 15 eyaletinde yeni koronavirüs vakaları rekor düzeyde arttı. Virüs ABD'de 3 milyon kişiye bulaşırken, Reuters hesaplamalarına göre 130 bin kişinin ölümüne yol açtı. Analistler ekonominin tekrar açılmasından nüfusun yüzde 40'ının yararlanamadığını ifade ediyorlar.

Petrol fiyatlarında karışık seyir



Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları yeni haftanın ilk gününde karışık bir seyir izliyor. Arzın daralmasının desteği ile Brent petrolünde fiyat yükselirken, ABD'de koronavirüs vakalarının hızla artmaya devam etmesi Batı Teksas petrolünde fiyatın düşmesine yol açtı.

Brent petrolün varil fiyatı şu sıralarda cuma gününe göre, 25 cent artışla 43,05 dolar seviyesinden işlem görüyor. ABD tipi ham petrol ise 40,20 dolar seviyesine kadar düşüşün ardından önceki kapanışına göre 17 cent kayıpla 40,48 dolar seviyesinde.

Günün Ajandası



09.00 Almanya, mayıs ayı fabrika siparişleri

10.00 Türkiye, TCMB haziran ayı fiyat gelişmeleri raporu

10.30 Almanya, haziran ayı inşaat sektörü PMI

11.30 Euro Bölgesi, temmuz ayı Sentix Yatırımcı Güveni Endeksi

12.00 Euro Bölgesi, mayıs ayı perakende satışlar

14.30 Türkiye, haziran ayı Reel Efektif Döviz Kuru

16.45 ABD, haziran ayı hizmet sektörü PMI

16.45 ABD, haziran ayı bileşik PMI

17.00 ABD, haziran ayı ISM imalat dışı endeks