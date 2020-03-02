Piyasalar haftaya hızlı başladı

02 Mart 2020

Fed başta olmak üzere diğer büyük merkez bankalarından faiz indirim sinyali gelmesi piyasalarda hızlı bir geri dönüş sebebi oldu.

Fed Başkanı Powell’in “ekonomiyi desteklemek için gereken adımları atacakları” açıklaması sonrası riskli varlıklarda tepki alışları görülüyor. Japonya Merkez Bankası’nın piyasaya verdiği likiditeyi artırması G10 merkez bankalarının eşanlı olarak parasal genişlemeye gidecekleri beklentisini güçlendiriyor ve risk iştahını destekliyor.

Artan risk iştahıyla birlikte, geçen haftayı yüzde 10 kayıpla tamamlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni haftanın açılışını yüzde 2,25 artışla 108.379,28 puandan gerçekleştirdi.

Hızlı açılışın ardından yukarı yönlü tepkiyi sürdüren BİST 100, yüzde 3'ü aşan yükselişle 109.000 puanın üzerine çıktı.

Geçen haftanın son işlem gününde 99.331,99 puanı görmesinin ardından etkisini artıran tepki alımlarıyla kayıplarının önemli bir kısmını telafi eden BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 4,01 azalışla 105.993,60 puandan tamamlamıştı.

Dolar kuru 6.20'nin üzerinde

Gelişmekte olan ülke para birimleri haftaya dolar karşısında dalgalı bir seyir ile başladı. Geçen hafta borsada yaşanan sert kayıplara karşın görece daha sakin kalan dolar/TL kuru ise 6.25 direncine yakın açıldı. Kur, sonrasında 6.22 seviyelerine çekildi.

Analistlere göre; trend yukarı, ancak tansiyona bağlı olarak aşağıda 6.15’e kadar çekilme normal karşılanmalı.

Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi ise 350 seviyesine yükselmiş durumda.

Altın 1600 doların üzerinde

Geçen haftayı 1600 doların altında kapatan değerli metal yeni haftaya 1600 doların üzerinde başladı.

Fed ne mesaj verdi?

Analistler, koronavirüs salgını ile ilgili haber akışı ve ekonomiye olumsuz etkilerinin ilk tahminlerden güçlü olabileceğine ilişkin beklentilerin geçen hafta dünya borsalarında sert düşüşlere neden olduğunu belirterek, cuma akşamı ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının, faiz indirim beklentilerini artırarak piyasaları desteklediğini söyledi.

Fed Başkanı Powell, yaptığı yazılı açıklamada, "Fed, virüs konusundaki gelişmeleri ve etkilerini yakından takip ediyor. Gerekli olursa ekonomiyi desteklemek için uygun olan araçları kullanacağız." değerlendirmesini yaptı. Powell'ın açıklamaları sonrası Fed'in 17-18 Mart’taki toplantısında politika faizinin en az 25 baz puan indireceği tahminleri yüzde 90'ın üzerine çıktı.

Piyasaların gündemi

Bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi satınalma yöneticileri endeksi verilerinin takip edileceğini dile getiren analistler, Suriye'deki gelişmeler ve koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.