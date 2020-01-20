Piyasalar haftaya nasıl başladı?

20 Ocak 2020

DÜNYA ONLİNE

Küresel risk iştahı güçlü seyrini sürdürüyor.

ABD piyasaları yeni rekor seviyeler test ederken, Avrupa seansına doğru olumlu hava devam ediyor. Bu sabah Asya borsalarının geneli hafif artıda.

97,60’a yükselen dolar endeksi, son 3 haftanın en yüksek seviyelerinde bulunuyor.

Libya’da petrol akışında kesinti olması nedeniyle Brent petrol fiyatları yükselerek 66 dolar seviyesine yaklaştı.

Altın fiyatları 1562 dolar ons seviyesinde bulunuyor.

Yurtiçi piyasalar

Yurt içi piyasalarda ise, Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk priminde (bu sabah 245 seviyesinde) yaşanan düşüş ile TL varlıkların güçlü görünümünü sürdürmesi bekleniyor.

Dolar/TL'de ilk işlemler 5,89'un üzerinde gerçekleşiyor. Dolar kuru için 5,85 destek olarak geçerli olmayı sürdürürken, ilk planda 5,90 ve devamında 5,93 direnç seviyeleri olarak izlenecek.

TL tahvil faizleri son yılların dip seviyelerine seyrini sürdürüyor.

Borsa İstanbul'da kısa vadeli yükselen trendde olumlu görünüm korunuyor.

BIST100 Endeksi haftaya alımlarla başladı. Açılış 0,33 puan artışla 121.879,47 puandan gerçekleşti.

Teknik olarak endekste 120.450 ve 120.000 destek, 121.800’ün üzerinde 122.500 direnç seviyesi olarak takip edilecek.

ABD piyasaları kapalı

Diğer taraftan, bugün ABD piyasaları Martin Luther King günü nedeniyle kapalı olacak. Dolayısıyla bugün özellikle euro/dolar gibi belirli varlık türlerinde işlem hacimlerinin ve hareketliliğin düşük kalması şaşırtıcı olmayacak.

Yurtiçi piyasalar ise daha çok Avrupa'nın kapalı olduğu günlerden etkilendiği için ABD'deki tatilin çok önemli bir yansıması beklenmiyor.

Haftanın devamında makroekonomik veri tarafında özellikle ABD ve Euro Bölgesi'nden gelecek olan PMI rakamlarını takip edilecek. Para politikası tarafında ise perşembe günkü ECB toplantısı öne çıkıyor.

Gündem

Dün, Berlin Konferansı'nda Libya konusunda nihai bir çözüme ulaşılamazken açıklama yapan Merkel, "Askeri çözüm olmayacağı konusunda mutabakata vardık. Ateşkes ve silah ambargosuna saygı duyulacak" dedi. 4 çalışma grubu oluşturulurken 5+5 kişilik askeri bir komitenin oluşması için isimler verildi. Bu komite Cenevre'de toplanacak. Bu arada, Hafter'in Cuma günü Petrol ihracatının yapıldığı bazı limanlardan çıkışı kapattığı öğrenildi. Arz endişelerinin artması ile petrolün varil fiyatında haftaya başlangıç artış yönünde oldu. Bu hafta bu konu da izlenmeye devam edecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2020’nin ilk “Yıllık Değerlendirme Toplantısı”nı İstanbul’da gerçekleştirecek. Dolmabahçe’de saat 11:00’de başlayacak toplantıya akademisyenler ve basın mensupları katılacak. Bakan Albayrak’ın 2020 projeksiyonlarını anlatacağı toplantıda güncel ekonomik verileri de değerlendirmesi bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 10:30’da başlayacak. Bankanın 2019 kârından avans dağıtımı ve 2019 öncesi birikmiş ihtiyat akçesinin kâra katılarak dağıtılması bekleniyor.