Piyasalar haftaya yükselişle başladı

19 Ekim 2020

Küresel piyasalar, ABD canlandırma paketine dair umutlardan ve koronavirüs aşısının yıl sonuna kadar çıkabileceği beklentilerinden destek bularak yükselişini sürdürüyor. Çin'de beklentilerden zayıf gelen ekonomik büyüme verisi kazanımları sınırladı. ABD vadelileri yüzde 0,7'ler civarında artıda seyrediyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,6 yükselerek iki buçuk yılın zirvesine yaklaştı. Endeks son 10 günün 8 günü koronavirüs aşısına dair umutların ve Demokratların ABD başkanlık seçimlerinde zafer elde edeceği anlamına gelen "mavi dalga" beklentisinin riskli varlıklara yönelimi desteklemesiyle yükseldi. Japonya'nın Nikkei endeksi ve Avustralya hisseleri yüzde 1'in üzerinde artıda...

Dolar/TL ve Euro/TL hafif geriliyor

Türkiye piyasalarında ise bugün gündem veri bakımından zayıf. Siyasi ve jeopolitik gelişmeler ile küresel piyasalar izlenirken dolar/TL 7,92 ile euro/TL ise 9,28 ile güne hafif değer kaybıyla başladı.

Piyasalar, neleri fiyatlıyor?



Çin, üçüncü çeyrekte bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,9 büyürken bu oran yüzde 5,2 olan beklentilerin altında kaldı. Pfizer Cuma günü koronavirüs aşısının ABD'de bu yılın sonuna kadar hazır olacağını açıklayarak piyasadaki iyimserliği destekledi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin koronavirüs yardım paketinin seçimlerden önce geçirilebileceğine dair iyimser olduğunu açıklaması da piyasaların moralini artırıyor.

Altın fiyatları 1900 doların hemen üzerinde

Altın, Pelosi'nin koronavirüs yardım paketi anlaşmasına seçimlerden önce varılabileceği açıklamalarına rağmen doların güçlü seyretmesi nedeniyle 1.900 dolar direnç seviyesini aşamadı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,1 artışla 1.900.79 dolarda işlem gördü.

Petrol 43 doların altında

Petrol fiyatları, Çin'de üçüncü çeyrek büyümesinin beklentilerin altında kalmasının ardından geriledi. Dünya genelinde artan koronavirüs vakaları nedeniyle dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin'de talebin olumsuz etkilediği endişeleri de güç kazandı. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,4 gerileyerek 42,78 dolara düştü. ABD hafif ham petrolü yüzde 0,3 düşerek 40,75 dolarda seyretti.

Çin, 3. çeyrekte beklentilerin altında büyüdü