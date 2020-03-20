Piyasalar haftayı sakin kapatıyor

20 Mart 2020

Dünya Online

Küresel piyasalar, koronavirüs kaynaklı yoğun haber akışı, merkez bankaları ve ekonomi yönetimlerinin açıkladığı paketlerin üst üste geldiği haftayı nispeten sakin kapatmaya hazırlanıyor. Son günlerin en düşük oynaklığının görüldüğü işlem gününde ABD borsaları yüzde 1 civarı artıda kapandı. Son günlerde defalarca uygulanan devre kesiciler, dünkü işlemlerde hiç uygulanmadı. Sabah saatlerinde ABD vadelilerinde de işlemler hafif yukarı yönlü gerçekleştiriliyor. Piyasalardaki iyimserliğe paralel olarak Asya borsaları da alıcılı seyrediyor.

Küresel piyasaların haftayı iyimser bir havada kapattığı son işlem gününe dolar/TL kuru 6,51 seviyelerinde; euro/TL ise 7 liranın hemen üzerinde el değiştiriyor. Euro/dolar paritesi 1,0760 civarında hareket ediyor.

Petrol fiyatları Trump'ın açıklamalarıyla yüzde 20 yükseldi

Hafta ortasında 25 doların altına kadar çekilen brent petrol, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları sonrası petrol yeniden 30 dolar sınırına yükseldi. Trump, petrol fiyatlarındaki düşüşün temel gerekçesi olan Suudi Arabistan ile İran arasındaki fiyat ve arz sorunuyla ilgili iki ülke arasında arabulucu olacağını açıklamıştı. BU sözler sonrası petrol fiyatlarındaki yüzde 20'nin üzerinde değer artışları görüldü. Brent petrol fiyatları saat 08:15 itibarıyla 29,15 dolar civarında değerleniyordu.

ABD borsaları sakin kapandı



Dow Jones endeksi yüzde 0,96 artışla 20.090,45 puandan; S&P 500 endeksi yüzde 0,66 artarak 2.413,88 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 2,3 yükselişle 7.150,58 puandan kapandı. Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişeler sürerken hükümetler ve merkez bankalarınca alınan tedbirler endekslerin yukarı yönlü bir seyir izlemesinde etkili oldu.