Piyasalar hareketlendi

11 Haziran 2019

DÜNYA Online

Bir yandan TCMB'nin yarınki faiz kararına odaklanan yurtiçi piyasa, diğer yandan S-400 sürecine yönelik gelişmeleri takip ediyor.

Küresel piyasada doların yönünün de etkili olduğu dolar/TL'de bugün 5.75 seviyelerine kadar geri çekilme yaşandı.

Ancak devam eden belirsizlikler nedeniyle aşağı yönlü denemelerin sınırlı kaldığı piyasada dolar/TL, yönünü yeniden yukarı çevirdi ve 5.84 seviyesine kadar yükseldi.

Saat 16:58 itibariyle dolar/TL 5.8290 seviyesinde yer aldı.

Bazı analistler, Fitch'in değerlendirmeleri ve yarınki faiz kararı öncesi risk almak istemeyen yatırımcıların harekete geçtiği görüşünde.

Fitch’ten yapılan değerlendirmelerde ise Türk bankalarında döviz mevduatı çıkışı yaşanması halinde bu durumun bankaların döviz likiditeleri üzerinde baskı yaratabileceği, öte yandan kamu bankalarına sağlanan devlet desteğinin kredi notlarında aşağı hareket riskini sınırladığı bildirildi.

Öte yandan Fitch, “Bankalar için varlık kalitesi risklerinde artış görüyoruz” değerlendirmesini yaparken, bankaların yüksek TL faiz ortamına karşı oldukça hassas olduğu görüşünü paylaştı.

Foreks’in derlediği açıklamalara göre Fitch, TCMB’nin brüt ve net rezervleri arasında farkı bir problem olarak görmüyor. Bununla birlikte rezervlerin kurlara müdahale için kullanmasının problem yaratacağını bildirdi.

Bu arada Rusya, yaptığı yeni açıklama ile Türkiye'ye S-400 sevkiyatının Temmuz ayında yapılacağını duyurdu. Fitch'in bu konuyla ilgili değerlendirmesi ise “ABD’nin S-400'ler nedeniyle Türkiye'ye yatırım uygulaması konusunda net bir risk var” şeklinde oldu.

Borsada yüzde 1'in üzerinde düşüş yaşandı

Gün içerinde 93 binin üzerinde kalmaya çalışan borsada ise yüzde 1'in üzerinde kayıpla 92.600 seviyeleri test edildi. Borsa bugün en yüksek 94.589 seviyesini görmüştü.