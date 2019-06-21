Piyasalar için iki önemli tarih

21 Haziran 2019

Jülide YİĞİTTÜRK GÜRDAMAR

ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz indirimi sinyali ile global çapta riskli varlıklara girişi sağlarken, yurtiçi piyasalar da bu havadan nasibini aldı. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) ‘parasal gevşeme masada’ açıklamasından iki gün sonra ABD Merkez Bankası (Fed) faiz indirimi için kapıyı araladı. Artan ticaret gerilimleri ve zayıf enflasyonla ilgili endişeleri değerlendiren Fed’in temmuz ayı için faiz indirim sinyali vermesinin ardından küresel hisse senedi piyasaları yükselirken, dolar ve küresel tahvil getirileri geriledi. Gelişmekte olan ülke paraları yükselirken, Avusturya ve İsveç 10 yıllık faizleri tarihinde ilk kez sıfırı test etti. ABD 10 yıllık faizleri 2016 Kasım ayından bu yana ilk kez yüzde 2’nin altına indi. 30 yıllıkların faizi yüzde 2.5’in altına geriledi. Dolar endeksi ise 97’nin altına inerken, euro/dolar paritesi 1.13 seviyelerini test etti. İçeride de Dolar/TL 6 Haziran’dan beri ilk kez 5.73 seviyelerine geriledi. Öğle saatlerinde Erdoğan’ın “FED faizleri düşürdü ama benim ülkemde yüzde 24’lerde böyle şey olmaz” açıklaması piyasalarda kısa süreli bir dalga yarattı.

Gelişen ülke paraları güçlendi

Gelişen ülke para birimleri Fed’in faiz indirim sinyali ve dolardaki düşüşten destek buldu. Tayland bahtı yaklaşık yuzde 1 değer kazanarak 2013’ten beri en yüksek seviyeye çıktı. Çin yuanı yükselirken Güney Kore Wonu ve tahviller ralli yaptı. Endonezya rupisi dolar karşısında yükseldi. Malezya ringiti Fed kararı ve petroldeki sıçramayla ikinci günde de yükseldi. Filipin pesosu bir yılın zirvesine yaklaşırken Tayvan doları Fed’in dünkü açıklamalarıyla 2. günde de ralli yaptı.

Borsalarda iyimserlik

Fed’in verdiyi gevşeme sinyali, ticaret savaşıyla gerilen borsalara nefes aldırdı. Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.6, Japonya’nın Nikkei endeksi de yüzde 0.6 yükseldi. Dünya genelinde 49 hisse senedi piyasasını izleyen MSCI ACWI endeksi yüzde 0.3 yükseldi. MSCI gelişen ulke endeksi yüzde 1.3 güçlenerek mayıstan bu yana en yüksek seviyeye geldi.

Fed’in faiz indirimlerine hazır olduğunu işaret etmesinin ardından zayıflayan dolar altının cazibesini artırdı. Sarı metalin fiyatı 5 yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine yükseldi. Spot altın yüzde 2.5 yükselerek ons başına 1.394.11 dolar ile Eylül 2013’ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Vadeli altın kontratları New York’ta yüzde 3.6 yükselerek ons başına 1,397.70 dolar ile 2013’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Faiz açıklamaları düşüşü durdurdu

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Draghi’nin açıklamalarıyla yönünü aşağı çeviren Dolar/TL, Fed’in faiz indirimlerine hazır olduğu sinyali ile güne 5.80’nin altında başladıktan sonra düşüşünü sürdürerek 6 Haziran’dan beri ilk kez 5.7280 seviyesini gördü. Fakat öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yüksek faiz politikalarına karşı olduğunu, Merkez Bankası’nın şu anda uyguladığı politika faizi olan %24 için “böyle bir şey olamaz” derken kesin bir çözümü kısa zaman içerisinde getirecekleri açıklamaları kısa süreliğine bir dalga yarattı. Fakat dalganın boyutu yine Erdoğan’ın ABD söylemleri nedeniyle sınırlı kaldı ve 5,78’lere çıkan kur tekrar yönünü aşağı çevirdi ve 5,74’lere düştü.

Borsa İstanbul’da da endeks 96 bine dayandı. Cumhurbaşkanı’nın açıklamaları ile bir miktar kazançlarını kaybeden endeks, tekrar 95 bin seviyelerine çıktı. TL’deki iyimserlik tahvil/bono piyasasına da yansıdı. Önceki gün yüzde 17.83 seviyesindeki 10 yıllık gösterge tahvil dün yüzde 16.52, gösterge 2 yıllıkta önceki gün son işlemdeki yüzde 21.84 seviyesi ise dün yüzde 20.33 oldu.

PİYASALARIN ÖNÜNDE İKİ ÖNEMLİ TARİH VAR

İran’ın ABD’ye ait bir drone düşürmesi petrol fiyatlarını yükseltti Moody’s 11 Türk şirketinin kredi notunu düşürdü Yurtiçi piyasalarda yön belirleyici olarak ABD Türkiye ilişkileri yakından takip edilirken, iki ülke liderinin Haziran sonunda G20 zirvesi kapsamında Japonya’da gerçekleştirecekleri görüşme önemli olacak. Bu durumda piyasanın önünde 23 Haziran seçimleri ve 29-30 Haziran’da Japonya’da G20 zirvesi var. Piyasa bu seçimi yeni bir seçim gündemi yaratıp yaratmayacağı bakış açısıyla izleyecek. Analistlere göre, S-400 ve seçim belirsizliği ortadan kalktıktan sonra piyasaların ciddi alım fırsatı veriyor. Çünkü şuanda fiyat kazanç oranları yüzde 50 iskontonlu hisseler bulunuyor.