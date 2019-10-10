Piyasalar kapanışta kısmen de olsa toparlandı

10 Ekim 2019

Jeopolitik risklerin de fiyatlanması ile 5.80'in üzerine taşınan Dolar/TL'de yukarı yönlü eğilim sürüyor. Bir ara 5.8990 seviyesine kadar yükselen kur, piyasaların kapanış saatlerine doğru yönünü aşağı çevirdi ve 5.85 seviyesinin altına indi.

Güne yükselişle başlayan ve 102.259 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi ise bu seviyeden gelen satışlarla 97.510 puana kadar geri çekildi. Kapanış saatlerine doğru artan tepki alımları ile yönünü yukarı çeviren BİST 100 endeksi, günü yüzde 0,87 kayıpla 98.780 puandan tamamladı.

Analistler, ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamaları ve yürütülen diplomasinin piyasaların yönü üzerinde etkili olduğunu kaydederek, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın iç siyasi endişeleri gözeterek yaptığı çelişkili açıklamaların belirsizliği artırdığını söyledi.

Trump'ın çelişkili açıklamaları ile döviz kurlarında oynaklığın arttığını bunun da pay piyasalarında satışların güçlenmesine neden olduğunu aktaran analistler, bu etkinin kısa süreli olmasının, enflasyon ve cari denge görünümündeki iyileşme ile ekonomideki dengelenme sürecine ilişkin fiyatlamaların piyasalarda tekrar gündeme gelmesinin beklendiğini bildirdi.

Kur ve borsada oynaklık sınırlı kalabilir