Piyasalar kazanımlarını geri verdi

13 Aralık 2019

DÜNYA ONLİNE

Haftanın son işlem günü piyasalar açısından oldukça hareketli geçti.

ABD Başkanı Donalt Trump'ın WSJ'de çıkan Çin ile anlaşma haberinin "tamamen yanlış" olduğu açıklaması piyasaları tersine çevirdi.

Güne ABD ile Çin'in anlaştığı haberiyle küresel piyasalardaki ralliye paralel yukarı yönlü bir seyir izleyerek başlayan Borsa İstanbul, 111.910 puana kadar yükseldi.

ABD'nin sözde Ermeni soykırımı yasa tasarısını Senato'dan geçirmesi nedeniyle ABD Büyükelçisinin Türkiye Dışişlerine çağrılması sonrasında bir miktar satış gören BİST 100 endeksi 110.800 civarına kadar geri çekildi ve bu seviyede dengelenmeye çalıştı.

Saat 17:00 sularında Trump'tan ticaret anlaşmasına yönelik gelen açıklamalardan sonra artan satış baskısıyla BİST 100 endeksi 110.017 puana kadar geri çekildi. Endeks, gelen sınırlı tepki alımlarıyla bir miktar toparlandı ve günü yüzde 0,33 artışla 110.476 puandan tamamladı.

Diğer taraftan, güne 5.78 civarında başlayan ve bir ara 5.77 seviyesinin altını deneyen dolar/TL, aynı gerekçelerle yeniden 5.80 seviyesini geçti. 5.8180 seviyesine kadar çıkan kur, saat 18:16 itibariyle 5.8090 civarında hareket ediyor.

Uzmanlar, ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik endişelerin tırmandığını belirterek haber akışının yakından izlendiğini belirtiyor.

Diğer taraftan hem ABD hem de Çin tarafından ticaret anlaşmasına yönelik açıklamalar önemle bekleniyor.