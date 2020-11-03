Piyasalar kritik güne iyimser başladı

03 Kasım 2020

Küresel piyasalarda ABD'de bugün yapılacak başkanlık seçimi öncesinde iyimserlik hakim. Asya borsaları ve ABD vadeli endeksleri yükseldi. Hong Kong, Avustralya ve Güney Kore'de hisse senetleri yüzde 1'den fazla değer kazanırken, Japon piyasaları ise resmi tatil nedeniyle kapalı. Hong Kong'da Hang Seng Endeksi düne göre yüzde 1,94, Seul'de Kospi Endeksi yüzde 1,68 yukarıda. ABD vadeli endekslerine baktığımızda da vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi

199 puan, yüzde 0,74, S&P 500 vadeli endeksi 17,75 puan, yüzde 0,54 ve Nasdaq 100 vadeli endeksi 34 puan, yüzde 0,31 artıda.

Dün 8,44'ü aşarak rekor tazeleyen dolar/TL, bugün piyasaların açılmasının ve enflasyon verisinin ardından 8,4588'e kadar çıkarak rekor güncelledi. bu sabah da rekor seviyelere yakın seyrediyor. Euro/TL ise dünkü kapanışa göre yatay bir seyirle 9,82'de değerleniyor.



Öğleden sonra ise Merkez Bankası'nın ağustos ayına ilişkin finans dışı firma net döviz pozisyonu verisi takip edilecek. Önceki ay net döviz pozisyonu162,2 milyar dolar açık vermişti.

Altın fiyatları hafif düşüşte

Temkinli yatırımcılar ABD başkanlık seçimlerinin sonucunu beklerken altın fiyatları hafif geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,1 düşüşle 1.892 dolara geriledi.

Petrol fiyatları yatay seyir izliyor

Koronavirüs salgınının hızla yayılmaya devam etmesinin talep konusunda ortaya çıkarıdığı endişelere, Libya'nın petrol üretiminin artması ve ABD seçimlerinin yarattığı belirsizliğe rağmen uluslararası piyasalarda petrol fiyatları yatay seyir izliyorlar.



Global hisse senedi piyasalarında bu sabah gözlenen olumlu havanın yanı sıra, Rusya ve Suudi Arabistan'ın OPEC+ anlaşmasında öngörülen Ocak ayındaki üretim artırımının ertelenmesi taraftarı oldukları yönündeki değerlendirmeler de fiyatlara destek verdi.



Bu sabah brent petrolün varili 38,69 dolar seviyesine kadar gerilemenin ardından dünkü kapanışa göre 3 cent kayıpla 38,94 dolardan işlem görüyor. NYMEX'de ise Batı Teksas petrolü ise 36,83 dolar seviyesinde.

Piyasalar için kritik gün



Uzun süredir piyasaların en önemli gündem maddelerinden biri olan ABD seçimleri için kritik gün geldi. ABD'nin önümüzdeki 4 yılına yön verecek Başkanı için seçim bugün gerçekleştiriliyor. ABD’de 59’uncu başkanlık seçimleri ülkenin yakın tarihinin en önemli seçimlerinden biri olarak görülüyor. Yapılan kamuoyu yoklamaları, Demokrat Parti'nin adayı eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın ülke genelinde Başkan Donald Trump'a karşı yarışı önde götürdüğüne işaret ediyor. Ancak ABD'deki seçim sistemine göre, seçimi kazanmak için ülke genelinde daha fazla oy almak yeterli olmayabiliyor. Eyaletler arasındaki denge seçimde az oy alanın da başkan olabilmesine imkan sağlıyor. Trump, 2016 seçimlerinde genel oy sayımında daha az oy almasına karşın seçimleri kazanan taraf olmuştu.

Piyasalar Biden'ı satın alıyor ama...



Analistler, belirsizliğin en azından yarın sabaha kadar devam edeceği ortamda piyasalarda dalgalı bir seyir yaşanabileceğine işaret ediyorlar. Anketlerin seçimi Demokrat aday Joe Biden'in kazanacağını gösterdiğini belirten analistler, ancak sonucunu önceden bilmenin zor olduğu bir seçim ile karşı karşıya olduğuna dikkat çekiyorlar.



Analistler, "Piyasa Biden'in kazanmasını mı satın alıyor? Eğer bu olmaz ise hayal kırıklığına uğrayacak mı? Bunlar hala yanıt bulmamış sorular" ifadelerini kullanıyorlar.