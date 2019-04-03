Piyasalar Mart enflasyonunu bekliyor

03 Nisan 2019

Dolar/TL Mart ayı enflasyon rakamlarının izleneceği güne iki yönde hareketli başladı. Veri saat 10:00'da açıklanacak.

Dün 5.46-5.68 arasında dalgalanan kur, kapanışta 5.60 seviyesindeydi. Bugün 5.6256'ya kadar yükselen dolar enflasyon öncesi saat 09:18'de 5.5850'de yer aldı. Aynı saatte euro/TL yüzde 6.2765'de. Dolar endeksi ise ekside 97.159 seviyesinde.

Foreks anketine katılan 16 ekonomistin Mart TÜFE verisi için tahminleri medyan yüzde 0,85 ve ortalama yüzde 0,79 oldu. Yıllık beklentiler ise medyan yüzde 19,52 ve ortalama yüzde 19,43 olarak gerçekleşti.

Şubat enflasyonu aylık yüzde 0,16 ve yıllık yüzde 19,67 seviyesindeydi.

Merkez Bankası takip ediliyor

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın son enflasyon raporunda "enflasyonda ikna edici bir düşüş görülene kadar sıkı duruş sürdürülecek" mesajı sonrası enflasyon verileri piyasada daha da yakından takip ediliyor.

Ekonomistler Şubat ayı enflasyon verilerinin Çetinkaya'nın tanımladığı bir enflasyon düşüşüne ve Mart ayında faiz indirimine işaret etmediğini söylemişlerdi.

TCMB Mart ayında faiz indirimine gitmediği gibi faiz kararı metninde Nisan'da bir indirime yönelik sinyal de vermedi. Ardından ise, TL'de yaşanan sert değer kaybı sonrası 150 baz puanlık "örtülü faiz artışı" yaptı.

Bu kapsamda Mart ayı enflasyon verileri de çekirdek veriler başta olmak üzere enflasyonda "ikna edici bir düşüşün" sinyallerini içerip içermediği açısından yakından takip ediliyor.

Washington'da F-35'ler masada

İstanbul seçim sonuçlarına yönelik itiraz süreci izlenmeye devam ederken, bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile Washington'da bir araya gelecek.

Görüşmede, ABD'nin F-35 savaş uçaklarının operasyonel kapasiteye ulaşmasını sağlayacak ekipmanların Türkiye'ye teslimatını durdurması ve bu kapsamda S-400 konusunun ele alınması bekleniyor.

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