Piyasalar 'mavi dalga' bekliyor

04 Kasım 2020

Hüsniye GÜNGÖR

Son yılların en yüksek katılımlı ve çekişmeli geçen ABD Başkanlık seçimlerinin sonuçları için tüm dünya nefesini tuttu. Demokrat aday Joe Biden her ne kadar seçimlerin favori ismi olarak öne çıksa da “Trump sürprizi” de kayda değer bir olasılık olarak görülüyor. Piyasalar demokratların kongre, senato ve başkanlığı aynı anda kazanması, yani “mavi dalga”yı bekliyor. Son yılların en yüksek katılımlı ABD başkanlık seçimleri dün gerçekleşti. 100 milyona yakın seçmen oyunu posta ile önceden kullanmış olmasına rağmen ABD’liler COVID-19 önlemlerinin de etkisiyle seçim noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu. Gerek yoğun katılım gerekse pandemi önlemlerinin seçim sonuçlarının kesinleşmesini geciktirmesi beklenirken piyasalar için de en olumsuz sonuç belirsizlik olarak belirtiliyor.

Anketlerin önde gösterdiği Demokrat aday Biden her ne kadar küresel piyasaların da en çok fiyatladığı aday olurken Trump’ın bir sürpriz yaparak kazanması da seçimlerin yapısı dolayısıyla hiç de uzak bir ihtimal olarak görülmüyor.

Tera Yatırım ekonomisti Enver Erkan’a göre, ABD Başkanlık seçimlerinde delege sistemi geçerli olduğu için Trump’ın birkaç eyaleti alması durumunda seçimi kazanma ihtimali hiç de az değil. “Demokratların kongre, senato ve başkanlığı aynı anda kazanması, yani “mavi dalga” senaryosunun gerçekleşmesi durumunda mali genişleme paketine ilişkin beklentilerle piyasalar olumlu tepki verir,” diyen Erkan’ göre, sonuçların hemen belirlenip belirlenemeyeceği çok daha önemli. Erkan,a “Küresel piyasalar net olan iki sonuca da olumlu tepki verir ancak Biden’ın kazanması piyasalarca daha olumlu bir tepki alırken dolara etkisi negatif olur” dedi.

Trump’ın kazanma şansını hiç de düşük görmediğini söyleyen Erkan “Anketler güvenilir bir noktada değil, çok defalar yanıldığını da gördük. Bıçak sırtı bir seçim öncesi bekliyorum” diye konuştu.

İş Yatırım Global Stratejisti Şant Manukyan da piyasaların kongre, senato ve başkanlığın Demokratların eline geçtiği mavi dalgayı fiyatladığını belirtti. Bu senaryonun büyük ölçüde fiyatlandığını fakat bir kar realizasyonu gelebileceğini belirten Manukyan, “Biden’ın kazanması durumunda teşvik paketi dolayısıyla harcama kontrolü olmayacağı için ABD Doları değer kaybeder. Demokratlar seçimi alamazsa dolar değer kazanır. Trump’ın kazanması bir sürpriz olur ama doları negatif etkilemez” değerlendirmesinde bulundu.

Manukyan da Biden’ın seçimi net ve açık ara alacağını düşünmüyor. Ona göre, seçim sonuçları kıl payı ya da kaotik bir dönemden geçecek.

Piyasalar da 330 milyon ABD’li gibi merakla seçim sonuçlarını beklerken sayımların ne zaman biteceği ise belirsizliğini koruyor. İlk sandıklar ülkenin en doğusundaki Vermont eyaletinde, yerel saatle 5.00'te, Türkiye saatiyle 13.00'te açıldı. Oy kullanma işlemiyse Türkiye saatiyle 4 Kasım sabahına karşı bitecek.

‘TL yerel faktörlerden etkilenmeye devam eder’

Terra Yatırım ekonomisti Enver Erkan, Trump’ın başkanlığının devam etmesi durumunda TL dahil özellikle bazı gelişmekte olan ülke varlıklarının farklı tepki verebileceği yönünde uyardı. Erkan “Çünkü Trump başkanlığında ABD ile S-400, Ortadoğu ve Akdeniz gibi konulardaki anlaşmazlıklar ötelenerek sürüncemede kaldı. Biden bu konularda dana sert bir Türkiye siyaseti güdebilir. Bu da Washington-Ankara ilişkilerini gereceğinden Türkiye piyasalarında Biden daha negatif Trump daha pozitif algılanacak. Biden'ın başkan olması riski TL’nin hızlı değer kaybında çok etkili değil. Ancak TL’nin dolar karşısındaki düşüşünün de kalıcı olacağını düşünmüyorum. Seçim sonuçları ancak geniş zaman açısından bir fiyatlamaya konu olur. TL lokal faktörlerden etkilenmeye devam eder”

‘Seçim sonucu TL için mevcut trendleri pekiştirir’

İş Yatırım Global Stratejisti Şant Manukyan: “Trump zaferi teknoloji ve enerji şirketlerini etkiler, Biden ise yeşil şirketleri. Mavi dalga zaferinde mali genişleme paketi daha rahat geçecek düşüncesiyle ABD 10 yıllıkları 1’lere doğru sert bir hareket yapar.

Biden Türkiye’ye sempatik yaklaşmıyor. Türkiye ve Rusya piyasaları Biden kazanmasından en olumsuz etkilenecek ülkeler arasında. Seçimin sonucu Türk Lirası ve ABD hisse piyasası açısından var olan trendleri pekiştirir.”