Piyasalar 'müjde'ye odaklandı, ilk 'mesaj' Albayrak'tan geldi!

21 Ağustos 2020

Piyasalarda gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 15:00'te açıklayacağı 'müjde'ye çevrilmiş durumda.... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde "Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, cuma günü bir müjde vereceklerini belirtmişti.

Erdoğan'ın detay vermeden yaptığı bu açıklamanın ardından, müjdenin doğal gaz ile ilgili olacağı görüşleri ağırlık kazanmıştı.

Türkiye'nin Karadeniz'de önemli büyüklükte doğal gaz bulduğu öne sürülürken, rezervin Türkiye'nin 20 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak miktarda olduğuna dikkat çekildi.

Türkiye'nin araştırma gemisi Fatih, temmuz sonundan bu yana Tuna-1 olarak tanımlanan bölgede araştırma yapıyordu. Bu bölge Batı Karadeniz'in Türkiye kıyılarının 100 deniz mili kuzeyinde yer alıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'le "Haydi Bismillah.. #MüjdelerOlsun" mesajıyla fotoğraf paylaştı.

Piyasalarda pozitif görünüm hakim

Erdoğan'ın Cuma günü Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına inandığı bir müjdeyi paylaşacağını açıklamasının ardından piyasada yeraltı zenginliklerine ilişkin olumlu bir müjdenin verilebileceği beklentisi ile önce enerji hisseleri tavan olmuş ardından iyimserlik TL'ye de yansımıştı.

Bugün ilk yarıda alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,47 puan artarak 1.131,27 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 13,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,18 ve holding endeksi yüzde 1,35 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,10 ile inşaat, en çok gerileyen yüzde 1,15 ile turizm oldu.

PPK toplantısının ardından faizlerde bir değişikliğe gidilmemesiyle yükselen ancak zorunlu karşılık hamlesiyle düşüşe geçen dolar/TL ve euro/TL kurlarında aşağı yönlü seyir bugün de devam etti. Dolar/TL bugün en düşük 7,1952 seviyesini gördü ve saat 13:45 itibariyle 7,2380 seviyesinde yer aldı. 8,5210 seviyesine kadar gerileyen Euro/TL ise aynı saat itibariyle 8,5225 seviyelerinde işlem gördü.