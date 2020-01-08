Piyasalar normalleşmeye başladı

08 Ocak 2020

ABD ve İran arasında artan gerilim, küresel piyasalarda önemli bir baskı unsuru olmaya devam ederken, İran'ın Irak'ta ABD üslerine yönelik bu sabaha karşı gerçekleştirdiği saldırısı sonrası piyasalarda ana gündem artan jeopolitik gerginlik.

Brent petrol 71 dolardan döndü

Sabahın ilk saatlerinde 71 doların üzerine çıkan Brent petrolün varili, her iki cepheden gelen sakin açıklamaların ardından 69 doların altına indi. Brent petrolün varili saat 14.12 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,82 artışla 68,84 dolardan işlem gördü.

Altının onsu 1.600 doları gördü

Asya piyasalarında altının ons fiyatı güvenli liman alımlarıyla Mart 2013'ten bu yana en yüksek seviyesi olan 1.611 doları görmesinin ardından aynı dakikalarda yüzde 0,6 değer kazancıyla 1.581,54 dolardan işlem görüyor. Altının gramı ise 303 lira seviyelerinde.

Gelişmiş ülkelerde faizler düştü

Yatırımcıların riskten kaçış aracı olarak gördüğü enstrümanlardan bir diğeri olan gelişmiş ülke tahvillerinin faizleri ise hızla geriledi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,78'in altına inerken, Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizleri de yüzde eksi 0,30'a kadar düştü.

Bugün artan jeopolitik risklerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi 1,2 değer kaybetti.

Analistler, İran'ın füze saldırısına karşın Trump'tan gelen ilk açıklamaların sakin bir tonda olmasının, piyasalarda oluşabilecek panik havasını engellediğini belirterek, konuyla ilgili haber ve açıklamaların takip edileceğini ifade etti. Trump'ın bugün detaylı açıklamalarda bulunmasının beklendiğini dile getiren analistler, piyasaların jeopolitik belirsizliklerle genel olarak negatif seyrettiğini dile getirdi.

Dolar/TL 5.95'in altını gördü

Dolar/TL jeopolitik risklerle yaklaşık yedi ayın zirvesindeki seyrini sürdürüyor. Sabah ilk işlemlerde 5.9770 seviyesinde yer alan kur, öğleden sonra 5,95'in altını gördü. İşlemler şu dakikalarda 5.9530 civarında gerçekleşiyor.

Bankacılar her iki tarafın da daha fazla gerginlik ya da bir savaş istemediği yönündeki piyasanın ilk ilk değerlendirmesi nedeniyle tepkinin sınırlı kaldığına dikkat çekiyor.

Borsa yüzde 1,5 düşüşle açıldı

Güne yüzde 1,46 düşüşle 110.960 puandan başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, kayıplarını telafi ederek günün ilk yarısında yüzde 0,19 artışla 112.815,96 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 216,04 puan artarak 112.815,96 puana çıktı.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 111.200 seviyesinin destek, 113.400'ün direnç konumunda olduğunu kaydeden analistler, dolar/TL'de ise 5,9750 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 5,99 seviyesinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Gözler ABD ve İran'ın yeni açıklamalarında

İran'ın el-Asad hava üssüne ve Irak'ın Erbil kentindeki bir başka üsse yönelik füze saldırısı, ABD'nin geçen hafta hava saldırısıyla öldürdüğü İranlı general Kasım Süleymani'nin cenazesinin bölgede gerilimleri artırmasından saatler sonra geldi.

Saldırılarla ilgili ilk haberler, ABD'nin nasıl tepki vereceği konusundaki endişeler nedeniyle riskten kaçışı artırdı. Ancak daha sonra, Asya borsaları kayıplarını azalttı, yen biraz dengelendi ve ABD tahvilleri kazanımlarını azalttı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD saati ile dün gece Twitter'da hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini ve bugün sabah saatlerinde açıklama yapacağını ifade etti.

Saldırının düzenlendiği el-Asad hava üssünü Aralık 2018'de ziyaret etmiş olan Trump, "Her şey iyi durumda!" dedi.

Bir kaynak ilk belirlemelere göre ABD güçlerinden ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.

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