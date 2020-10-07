Piyasalar 'paket iptali' sonrası yön arıyor
Küresel piyasalar ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesindeki koronavirüsün ekonomiye verdiği hasarları gidermek için gündemdeki destek paketini iptal etmesinin ilk şokunu atlattı. Yurt içinde ise döviz kurları güne sakin bir başlangıç yaptı.
Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın haftalardır gündemde olan yeni koronavirüs destek paketini iptal etmesinin şokunu yaşıyor. ABD borsaları, bu gelişmeyle ekside kapanırken bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları ilk şoku atlatarak hafif de olsa artıya geçti.. ABD vadelileri yüzde 0,2'ler düzeyinde primlenirken Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi Avustralya borsasındaki yüzde 0,8 kazanım öncülüğünde yüzde 0,2 civarı artışla iki haftanın yeni zirvesine yükseldi. Hong Kong'un Hang Seng endeksi yüzde 0,7 yükselirken Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,2 geriledi. Çin piyasaları 9 Ekim'e kadar tatilde.
Yurt içinde ise veri gündeminde Hazine nakit dengesi yer alıyor. Sabah saatleri itibarıyla dolar/TL ve euro/TL'de yatay hareketler yaşanıyor. Sabah saatleri itibarıyla dolar/TL ve euro/TL'de yukarı yönlü hareketler yaşanıyor. Dolar/TL, 7,85'in üzerinde seyrederken euro/TL ise 9,22'li seviyelerden el değiştiriyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,38 azalışla 1.150,10 puandan başladı.
Trump, paketi iptal etti, daha kapsamlısının sözünü verdi
Trump Twitter'da yaptığı açıklamada Demokratlarla ekonomik canlandırma paketi
müzakerelerini seçim sonrasına kadar durdurduğunu söyledi. Trump seçimlerden sonrası için ise daha kapsamlı bir canlandırma paketi sözü verdi. Trump'ın açıklaması Wall Street'in düşüş kaydetmesine neden olurken dolar ve tahvil gibi güvenli liman varlıklar yükseldi. Ancak Asya'daki yatırımcılar, ekonomik canlandırma paketinin sona ermesi yerine ertelenebileceğini düşünerek daha az endişeli görünüyorlar.
Altın son 10 günün dibinden döndü
Altın fiyatları ilk işlemlerde bir haftanın en düşük seviyesini gördükten sonra ekonomik
toparlanmaya yönelik endişelerin yeniden gündeme gelmesi ve Trump'ın koronavirüse
yakalanmasının ardından ABD başkanlık seçimlerine yönelik belirsizliğin etkisiyle hafif
yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı ilk işlemlerde 1.872 dolar ile 28 Eylül'den bu
yana en düşük seviyesini gördükten sonra yüzde 0,3 artışla 1,882 dolarda bulunuyor.
Petrol, ABD stoklarındaki artışla birlikte geriledi
Petrol fiyatları Trump'ın koronavirüsün tahribat yarattığı ekonomiyi toparlamak için
dördüncü canlandırma paketine yönelik umutları kırması ve ABD ham petrol stoklarındaki
beklentilerin üzerindeki artışın etkisiyle geriledi. Brent petrolünün varil fiyatı yüzde 1,6 düşüşle 41,95 dolara; ABD hafif ham petrolü ise yüzde 2 düşüşle 39,86 dolara geldi.
GÜNÜN AJANDASI
10.00 Türkiye, eylül ayı finansal yatırım araçlarının reel getirileri
10.30 İngiltere, eylül ayı konut fiyat endeksi
21.00 ABD, Fed'in toplantı tutanakları