Piyasalar 'paket iptali' sonrası yön arıyor

07 Ekim 2020

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın haftalardır gündemde olan yeni koronavirüs destek paketini iptal etmesinin şokunu yaşıyor. ABD borsaları, bu gelişmeyle ekside kapanırken bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları ilk şoku atlatarak hafif de olsa artıya geçti.. ABD vadelileri yüzde 0,2'ler düzeyinde primlenirken Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi Avustralya borsasındaki yüzde 0,8 kazanım öncülüğünde yüzde 0,2 civarı artışla iki haftanın yeni zirvesine yükseldi. Hong Kong'un Hang Seng endeksi yüzde 0,7 yükselirken Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,2 geriledi. Çin piyasaları 9 Ekim'e kadar tatilde.

Yurt içinde ise veri gündeminde Hazine nakit dengesi yer alıyor. Sabah saatleri itibarıyla dolar/TL ve euro/TL'de yatay hareketler yaşanıyor. Sabah saatleri itibarıyla dolar/TL ve euro/TL'de yukarı yönlü hareketler yaşanıyor. Dolar/TL, 7,85'in üzerinde seyrederken euro/TL ise 9,22'li seviyelerden el değiştiriyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,38 azalışla 1.150,10 puandan başladı.

Trump, paketi iptal etti, daha kapsamlısının sözünü verdi



Trump Twitter'da yaptığı açıklamada Demokratlarla ekonomik canlandırma paketi

müzakerelerini seçim sonrasına kadar durdurduğunu söyledi. Trump seçimlerden sonrası için ise daha kapsamlı bir canlandırma paketi sözü verdi. Trump'ın açıklaması Wall Street'in düşüş kaydetmesine neden olurken dolar ve tahvil gibi güvenli liman varlıklar yükseldi. Ancak Asya'daki yatırımcılar, ekonomik canlandırma paketinin sona ermesi yerine ertelenebileceğini düşünerek daha az endişeli görünüyorlar.

Altın son 10 günün dibinden döndü



Altın fiyatları ilk işlemlerde bir haftanın en düşük seviyesini gördükten sonra ekonomik

toparlanmaya yönelik endişelerin yeniden gündeme gelmesi ve Trump'ın koronavirüse

yakalanmasının ardından ABD başkanlık seçimlerine yönelik belirsizliğin etkisiyle hafif

yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı ilk işlemlerde 1.872 dolar ile 28 Eylül'den bu

yana en düşük seviyesini gördükten sonra yüzde 0,3 artışla 1,882 dolarda bulunuyor.

Petrol, ABD stoklarındaki artışla birlikte geriledi



Petrol fiyatları Trump'ın koronavirüsün tahribat yarattığı ekonomiyi toparlamak için

dördüncü canlandırma paketine yönelik umutları kırması ve ABD ham petrol stoklarındaki

beklentilerin üzerindeki artışın etkisiyle geriledi. Brent petrolünün varil fiyatı yüzde 1,6 düşüşle 41,95 dolara; ABD hafif ham petrolü ise yüzde 2 düşüşle 39,86 dolara geldi.

GÜNÜN AJANDASI



10.00 Türkiye, eylül ayı finansal yatırım araçlarının reel getirileri

10.30 İngiltere, eylül ayı konut fiyat endeksi

21.00 ABD, Fed'in toplantı tutanakları