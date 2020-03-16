Piyasalar paniği atamadı!
Fed'in faizi sıfıra çekmesinin ardından ABD vadeli piyasada yüzde 5'e ulaşan değer kayıpları yaşandı.
ABD Merkez Bankası (Fed), 18 Mart'taki olağan toplantısı öncesinde bir faiz adımı daha attı.
Bu geceki faiz ve likidite adımına ilk tepki ise negatif. Durumun tahminlerin ötesinde kötüye gideceği kaygıları panik satışlarda etkili.
Saat 01:15 itibariyle; ABD vadelilerde yüzde 5'e ulaşan kayıplar yaşandı.
Altın yüzde 2.6 primle 1.570 dolar seviyesine çıkarken, petrol yüzde 5.7 düşüşle 32.7 seviyesinde yer aldı.
Dolar/TL geriledi
Fed'in faiz kararı öncesi illikit piyasada 6.31 seviyelerinde işlem gören dolar/TL, kararın duyurulması sonrasında 6.28 seviyelerine doğru geriledi. Kur saat 00:41 itibariyle 6.2870 seviyesinde yer aldı.
ABD Merkez Bankası faizi sıfıra çekti!