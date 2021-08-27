Piyasalar, Powell sonrası hareketlendi

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin Fed'in salgın dönemindeki acil durum destek alımlarını azaltması doğrultusunda ilerleme kaydettiğini belirterek, mevcut yüksek enflasyonun büyük ihtimalle geçici olduğu görüşünü savundu ve herhangi bir politika değişikliğinin zamanlaması konusunda sinyal vermedi.

Powell, Jackson Hole konferansında yaptığı konuşmada, Fed'in ekonomiyi tam istihdama geri kavuşturma gayreti süresince sabırlı olmaya devam edeceğinin sinyalini vererek, bu süre boyunca "geçici" enflasyon artışlar ve beklenenin altında istihdam büyümesine karşı adım atmaktan kaçınmak istediğini yineledi.

Fed'in ayda 120 milyar dolarlık varlık alımlarını azaltma kararı konusundaysa Powell, Fed'in Temmuz'daki para politikası toplantısından sonraki haftalarda yaklaşık bir milyon istihdamın oluşmasıyla işgücü piyasasındaki toparlanma konusunda "daha fazla ilerlemenin" sağlandığını ve bu ilerlemenin devam etmesinin gerektiğini açıkladı.

Dolar düşüşte

Powell’ın Jackson Hole Sempozyumundaki mesajlarıyla ABD borsaları rekor kırarken, ABD tahvil faizleri ve dolar geriledi. Gelişen ülke para birimlerinin neredeyse tamamı da dolar karşısında yükseliş yaşadı.

Altının ons fiyatı da 1,805 dolara yükseldi. Yurtiçide içeride dolar/TL gün içi en düşük seviyeye olan 8,35'in altını gördü. BIST 100 endeksi, yüzde 0,67 değer kazanarak günü 1.458,23 puandan tamamladı.