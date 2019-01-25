Piyasalar pozitif, kur 5.30'un altında

25 Ocak 2019

TCMB'nin politika faizini sabit tutması, gelişmekte olan piyasalara yönelik olumlu hava ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın mali disiplin vurgusunun desteğiyle yönünü aşağı çeviren dolar/TL 5.30 seviyesinin altında seyrediyor.

Haftaya 5.35'li seviyelerden başlayan ve genel olarak yatay bir seyir izleyen dolar/TL dün 20 Aralık'tan bu yana en düşük seviyesi olan 5.2466'ya kadar geriledi. Kur bugün saat 09:39'da 5.2770'den işlem gördü. Dün 6 lira seviyesinin altına düşen euro/TL de 5.9780'den alıcı buluyor.

AHL Forex'in notunda TL'nin dolara karşı güçlü duruşunu korumaya devam ettiği belirtilerek, 200 günlük hareketli ortalama olan 5.2646 seviyesinin önemli olduğu, bunun altında 5.2200 seviyesinin izlendiği belirtildi.

Dolar baskı altında

Dolar, ABD'de hükümetin kapalı olması ve ABD ile Çin arasında henüz çözülmemiş ticaret gerilimine yönelik endişelerin etkisiyle baskı altında kalmaya devam ediyor.

Doların küresel bazda değer kaybediyor oluşunun TL dahil gelişmekte olan ülke para birimlerine destek verdiğini belirten analistler, negatif bir haber akışı olmadığı sürece TL'de değerlenme eğiliminin sürebileceğine işaret ediyor.

Doların başlıca 6 para birimi karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi bu sabah yüzde 0,19 düşüşle 96.415 seviyesinde yer alıyor.

Fed'den sonra ECB'de güvercinleşti

Bu arada, Avrupa Merkez Bankası (ECB), dün beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmazken, Başkan Mario Draghi'nin açıklamaları yatırımcılar tarafından güvercin olarak değerlendirildi.

Euro Bölgesi'nde son büyüme verilerinin beklenenden zayıf olduğunu belirten Draghi, "Önemli parasal politika teşvikleri iç fiyat baskılarına karşı destek sağlamak için gerekli. Yakın dönemli büyümenin zayıf olması bekleniyor. Euro Bölgesi ekonomisine yönelik riskler aşağı yönlü" dedi.

Manşet enflasyon verilerinde petrol fiyatlarının büyük ölçüde etkili olduğunun ve birkaç ECB üyesinin yeni tahvil alımı konusunu gündeme getirdiğinin altını çizen Draghi, "Enflasyonun orta vadede para politikamızın sağladığı destekle artması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Geçen ay ABD Merkez Bankası başkanı ve üyelerinden gelen ve sıkı para politikalarının gevşetilebileceği şeklinde algılanan güvercin açıklamalar, dün itibarıyla Draghi'nin söylemleri ile Avrupa tarafında da kendini göstermeye başlamış oldu.

Global borsalar pozitif

Dün ABD'de Dow Jones endeksi günü yatay tamamlarken, S&P 500 endeksi yüzde 0,14 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,68 yükseldi.

Almanya'da dün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin 50'nin altına gerileyerek daralmaya işaret etmesi ve Euro Bölgesi'nde hem imalat hem de hizmet PMI verilerinin düşüş kaydetmesine karşın Draghi'nin açıklamaları ile alış ağırlıklı seyreden Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,53, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,65 değer kazandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise Brexit endişeleri ile yüzde 0,35 değer kaybetti.

Bugün Japonya'da açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin ocakta yıllık yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde artması sonrası Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 değer kazandı.

Venezuela'daki gelişmeler izleniyor

Öte yandan, Venezuela ile ABD arasındaki gerginlik piyasalarda yakından izleniyor. Venezuela'da muhalefet lideri ve meclis başkanı olan Juan Guaido, kendisini geçici devlet başkanı ilan ederken, ABD Başkanı Donald Trump Guaido'yu resmi olarak tanıdı. Türkiye ve Rusya'dan ise Maduro'ya destek mesajları geldi.

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