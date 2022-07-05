Piyasalar resesyon korkusu sarmalında. Her ne kadar bu kaygılar bir süredir fiyatlansa da, resesyonun yaratacağı tahribat merak ediliyor. Bu arada enerji ve ham madde maliyetlerindeki oynaklıkların ekonomik şoklara neden olabileceği uyarıları ve likidite sıkışıklığı beklentileri de piyasalarda stresi artıran unsurlar.

Piyasalarda oynaklığa neden olan bu fiyatlamaların yansımaları şöyle:

Dolar Endeksi, gün içinde 106,78 seviyesine kadar çıkarak, 2002 yılından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Batı Teksas tipi ham petrol (WTI), 11 Mayıs'tan bu yana ilk kez 100 doların altına geriledi. WTI, yüzde 9 düşüşle varil başına 99 dolara kadar geriledi.

Brent petrol, yüzde 11 düşüşle 102 dolara kadar indi.

Spot altın, günlük yüzde 2'yi aşan düşüş yaşadı ve 1763 dolarla 6 ayın en düşük seviyesini gördü.

Gümüş fiyatları yüzde 2'nin üzerinde düşüşle 20 seviyesini altına indi.

Euro/Dolar, yüzde 1,75 düşüşle 1,0235’e kadar inerek 20 yılın en düşük seviyesini test etti.

Avrupa borsalarında yüzde 3'lere ulaşan kayıplar yaşandı.

Dolar/TL yüzde 1'i aşan yükselişle gün içerisinde 17,06 seviyesine kadar yükseldi.

Euro/TL yüzde 1 düşüşle gün içinde 17,34 seviyesine kadar çekildi.

Borsa İstanbul yüzde 1.4 kayıpla 2.371 seviyesinden kapandı.

ABD borsalarında kayıplar var, ancak teknloji hisseleri güç topluyor.