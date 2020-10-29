Piyasalar, salgın tedbirleriyle satışa devam ediyor

29 Ekim 2020

Küresel piyasalar, koronavirüs vakalarındaki artış ve dünyanın birçok ülkesinde yeniden gündeme gelen sıkı tedbirlerin etkisiyle satışlara devam ediyor. ABD borsalarında dün yaşanan yüzde 3'ü aşan değer kayıplarının ardından bugün de Asya borsalarında eksiler görülüyor. Asya'daki kayıplar ABD borsaları kadar derin olmasa da Avustralya'da, yüzde 1,5 Güney Kore borsası KOSPI'de yüzde 1 civarı kayıplar dikkat çekiyor. Japonya'da Nikkei endeksi yüzde 0,3 değer kaybederken Çin'de ise hisse senetleri dünkü kapanışa göre hafif yükselişte.

Yurt içinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla piyasalar bugün işleme kapalı olacak. Dün tarihi zirvesini 8,30'un üzerine taşıyan dolar/TL kurunda ise uluslararası piyasalardaki işlemlerde yatay seyrediyor. Dolar/TL 8,28-8,30 bandında değerlenirken euro/TL ise 9,75 dolaylarında. Dolar/TL 8,3234 ile euro/TL ise 9,7811 tarihi seviyeler olarak karşımıza çıkıyor.

Sert kayıplar sonrası altın ve petrol fiyatları bugün hafif artıda

Bir süredir 1.900 doların üzerini zaman zaman test eden ancak tutunamayan altın fiyatları dün tekrar 1.900 doların altına geriledi ve 1.869 dolar düzeyine kadar inmişti. Bugün ise bu seviyelerden gelen tepki alımlarıyla altının ons fiyatı 1.887 dolar seviyesine yükseldi. Salgına dair ve talep kaynaklı endişeler nedeniyle 40 doların altına çekilen brent petrol fiyatları bugün yatay seyirle 39,80 dolardan işlem görüyor. ABD tipi ham petrolde son işlemler 37,4 dolardan gerçekleşiyor.