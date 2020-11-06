Piyasalar seçim sonuçlarını bekliyor

06 Kasım 2020

Küresel piyasalar, haftanın son işlem gününde ABD'de başkanlık seçimine dair haber akışını takibini sürdürüyor. Belirsizlik devam etse de şimdiye kadar açıklanan sonuçlara piyasaların tepkisi pozitif olurken bugün karışık bir seyir dikkat çekiyor. Bugün Asya tarafında Japonya'da yükseliş, Çin'de ve Hong Kong'da ise düşüş yaşanıyor. ABD vadelileri dünkü güçlü yükselişlerin ardından bugün yüzde 0,5 civarı ekside. Trump-Biden yarışının yanı sıra Avrupa'da artan vakalar ve dünyanın birçok ülkesinde uygulamaya alınan tedbirler piyasaların risk iştahını sınırlıyor.

Euro 10 lirayı geçti

Yurt içinde ise önemli bir veri akışı bulunmuyor. Güne yatay başlayan döviz kurları, piyasaların açılışına doğru yeniden yükselişe geçti. Dolar/TL 8,45; euro/TL 10 liradan el değiştiriyor. Borsa İstanbul'da Enka İnşaat, Migros, Kardemir, Doğan Holding ve Turkcell mali tabloları bekleniyor.

Petrol fiyatlarını yüzde 2'den fazla düşürdü

ABD'de başkanlık yarışının sonucuna ilişkin belirsizliğin devam etmesi ve Avrupa'da koronavirüs vakalarında rekor artışlar yaşanmasının talep konusunda yol açtığı endişeler petrol fiyatlarını yüzde 2'den fazla aşağı çekti. ABD ham petrolü yüzde 2,76 düşüşle

37,72 dolar seviyesinden işlem görüyor. Brent petrolü 1 doları aşan değer kaybıyla 40,64 dolar/varil seviyesinde.



Analistler, Avrupa'da koronavirüs vakalarının hızla artmaya devam etmesinin havaların soğuması ile aynı durumun ABD'de de yaşanacağı ve Avrupa tarzı karantinaların ufukta göründüğü endişelerine yol açtığı ifade ediyorlar.



Gözler ABD'de başkanlık seçimlerinde

ABD'de seçimlerin sonuçları kilit eyaletler oy sayımının devam etmesi nedeniyle tamamlanamadı. Bu eyaletlerden çıkacak kesin sonuçlar, Donald Trump'ın mı yoksa Joe Biden'ın mı başkan olacağını belirleyecek. Pennsylvania’nın Eyelet Sekreteri Kathy Boockvar, oy sayımının tamamlanmadığını ve hala binlerce oy pusulasının sayılmayı beklediğini kaydetti. ABD Başkanı Donald Trump, Demokratlar’ı 3 Kasım başkanlık seçimini “çalmaya çalışmakla” suçladı. Demokrat Partili başkan adayı Joe Biden, Amerikan halkını seçim sonuçları konusunda sabırlı olmaya davet etti. Biden, “Sayımın sonunda seçimin kazananı ilan edileceğimizden şüphemiz yok’’ dedi.



ABD'de tarım dışı istihdamın Ekim'de bir önceki ayın daha altında 530 bin olarak geleceği tahmin ediliyor. İşsizlik oranının ise yüzde 7,7'ye inmesi bekleniyor. Önceki ay istihdam 661 bin, işsizlik oranı ise yüzde 7,9 olarak açıklanmıştı. Veri saat 16.30'da açıklanacak.



ABD'de ayrıca toptan stoklar (18.00) ve Baker Hughes sondaj kule sayısı (21.00) ve tüketici kredileri (23.00) verileri izlenecek.



Avrupa'nın en önemli verisi Almanya sanayi üretimi olacak. Sanayi üretiminin Eylül ayı için yüzde 2,5 artacağı tahmin ediliyor.