Piyasalar seçime nasıl girdi?

29 Mart 2019

Dün dolar karşısında yüzde 5'e yakın değer kaybeden TL'deki kayıplar bugün ise yüzde 1.7 civarında.

TL geçen Cuma dolar karşısında tarihi dip seviyeyi gördüğü Ağustos 2018'den bu yana en büyük günlük düşüşünü kaydetmiş, hafta başında ise kayıplarının büyük kısmını geri almıştı. TL'deki değer kaybının devam etmesinin lokallerin döviz talebinin yanı sıra Londra piyasasının tekrar likidite sağlayabilmesi ardından swap faizlerinin de tekrar görece dengeye gelmesinden kaynaklandığı belirtiliyor.

Bu sabah ilk işlemlerde 5.5943/5.6049 seviyesinde olan dolar/TL, saat 17:01'de 5.6440/5.6540 seviyesinde bulunuyor. Sepet bazında TL aynı saatte 5.9903/5.9923, euro/TL ise 6.3374/6.3404 seviyesinde bulunuyor.

Borsada tepki alımları devam etti

Yurtdışında global büyüme endişelerinin azalması ve ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerine yönelik olumlu beklentilerle pozitif bir eğilim yaşanırken Borsa İstanbul'da dün başlayan tepki yükselişi bugün de devam etti.

Bir ara yüzde 2'yi aşan kazanımla 94.246 puana kadar yükselen BİST 100 endeksi, bu seviyede tutunamadı ve 93.500 üzerinde dengelenmeye çalıştı.

Endeks, günü yüzde 1,81 artışla 93.784 puandan tamamladı.

Analistler, hafta sonu yapılacak seçim öncesi yüksek risk algısı nedeniyle alımların zayıf kaldığını belirtiyor.

Tahvil faizleri yılın zirvesini gördü

31 Ocak'ta yüzde 14.27 seviyesine kadar gerileyen 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi dün yüzde 19.12 seviyesinden açıldıktan sonra spot kapanışta yüzde 18.96, valörde son işlemde yüzde 18.66 seviyesindeydi. Bugün ise spot kapanışta bu yılın en yükseği olan yüzde 19.28, vlaörde saat 17:07'de son işlemde yüzde 18.50 seviyesindeydi.

16 Ocak'ta yüzde 17.98'e kadar gerileyen iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta yüzde 21.21 seviyesindeydi. Bugün ise yüzde 23.14 ile yılın en yükseğine geldikten sonra valörde saat 17:07'de son işlemde yüzde 22.27 seviyesindeydi.

"Seçim bitse de risk bitmeyecek"

Capital Economics kıdemli gelişmekte olan piyasalar ekonomisti Jason Tuvey, Türkiye ekonomisi ve finansal piyasalara yönelik endişelerin seçim riskinin ortadan kalmasının ardından bir anda bitmesinin olası olmadığını söyleyerek, "Tersine yoğunlaşmasını bekliyorum. Finansal koşullardaki sıkılaşma, resesyondan çıkış başlasa da iyileşmenin yavaş olacağını düşündürüyor" dedi.

Bu hafta neler oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın "İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıma zamanı geldiği" açıklamasına sert tepki vermesi zaten S-400 nedeniyle gergin olan iki ülke ilişkilerinin daha da bozulacağı endişesi yaratırken, TCMB'nin döviz rezervlerindeki düşüş ve lokallerin döviz talebinin artarak devam etmesi kurdaki huzursuzluğu artırdı.

TL, geçen hafta cuma günü dolar karşısında tarihi dip seviyeyi gördüğü Ağustos 2018'den bu yana en büyük günlük düşüşünü kaydederken, dolar/TL 5.8490'a kadar yükseldi ve TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 6.5'e ulaştı.

Bunun üzerine TL'deki kaybını durdurmak adına TCMB bir hafta vadeli repo ihalelerine ara vererek örtülü faiz artırımına giderken, Türk bankalarının Londra'daki swap piyasasına TL vermeyi azaltmasıyla likiditenin kuruması sonucu faizlerin dört haneli seviyelere yükselmesi dolar/TL'yi 5.30'lu seviyelere çekti.

Ancak bankacılar kurdaki bozulma sonrası zaten yaklaşık altı aydır aralıksız döviz biriktiren lokallerin döviz talebinin hızlandığını belirtiyor.

Lokal döviz talebi ve Londra swap faizlerindeki düşüş ise kurun 5.60 seviyesinin üzerinde seyretmesine neden oluyor.

Geçen hafta yüzde 24 seviyesindeyken bu hafta sert yükselişe geçerek 1,200 seviyelerini gören swap piyasasında gecelik vadede TL faizi bugün ise yüzde 23.5'e kadar geriledi.

Haftalık vadede ise swap piyasasında TL faizi geçen haftaki yüzde 22'li seviyelerden yüzde 295'e yükseldikten sonra yüzde 60 seviyelerine geriledi.

Bir yetkili dün swap faizlerindeki gerilemenin lokal bankaların Londra swap piyasasına yeniden TL sağlamaya başlamasından kaynaklandığını söylerken, bankacılar düşüşün yabancı bankaların aktiflerinde bulunan bono, tahvil, hisse senedi, temettü alacakları gibi TL'ye dönüştürebilecekleri kaynakları olduğunu ve bu sayede TL likidite sağlamış olabileceklerini belirtti.

Kaynak: Reuters