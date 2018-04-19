Piyasalar şirket bilançolarına odaklandı

19 Nisan 2018

Küresel piyasalarda Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ABD ve Avro Bölgesi'ne ilişkin büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize etmesinin ardından pay piyasalarında etkili olan yükseliş eğilimi dün de devam etti.

Dün akşam açıklanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap Raporu'nda, imalat, tarım ve ulaşım başta olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin, ABD Başkanı Donald Trump tarafından uygulamaya konulan gümrük tarifelerinden endişelendikleri belirtilerek, ülke ekonomisinin nisan başına kadar "sınırlı ile ılımlı hızda" büyümeyi sürdürdüğü kaydedildi.

IMF'in dün yayımladığı raporda da merkez bankalarının, finansal riskleri minimuma indirmek için kademeli parasal normalleşmeyi sürdürmesi gerektiği bildirildi. Fed New York Şubesi Başkanı William Dudley ise yaptığı konuşmada, ABD'de enflasyonun yüzde 2 hedefinin altında kalmaya devam etmesi halinde para politikasını daha hızlı sıkılaştırmaya gerek kalmayacağını söyledi.

Analistler, bugün IMF ve Dünya Bankası'nın birlikte gerçekleştireceği toplantının ve Fed üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirterek, açıklanan şirket bilançolarının da pay piyasalarında hisse ve sektör bazlı hareketlere neden olabileceğini kaydetti.

Söz konusu gelişmelerle dün ABD'de S&P 500 endeksi yüzde 0,1 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,2 değer kazanırken, Dow Jones endeksi günü yüzde 0,2 azalışla tamamladı.

Avrupa tarafında, dün açıklanan verilere göre 19 üyeli Euro Bölgesi’nde şubat ayında yüzde 1,1 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 1,3’e çıktı. Almanya'da federal ve yerel yönetimlerin kamu hizmetlerinde 2 milyonu aşkın kamu çalışanını ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varıldı. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,04, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,50 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,26 değer kazandı.

Küresel piyasalarda dün devam eden iyimserliğin Asya piyasalarıyla bugüne de taşındığı görülüyor. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,15 artışla günü kapatırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 değer kazandı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.00 Euro Bölgesi, şubat ayı cari işlemler dengesi

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.30 ABD, Philadelphia Fed iş dünyası görünüm endeksi

Kaynak: AA