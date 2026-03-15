Piyasalar tedirgin: Bitcoin yeniden zirveye yükselecek mi?

Bitcoin fiyatları pazar günü sınırlı da olsa dengelenme sinyalleri verdi. Ancak kripto para birimi, yatırımcılar açısından kritik öneme sahip 70 bin dolar seviyesinin üzerinde kalıcı bir hareket oluşturmakta zorlanıyor.

Küresel piyasalarda artan jeopolitik gerilimler ve riskli varlıklardan çıkış eğilimi, kripto para piyasasında da temkinli bir görünümün oluşmasına neden oluyor. Bu durum, yatırımcıların daha güvenli limanlara yöneldiği bir 'riskten kaçış' atmosferini beraberinde getiriyor.

Bitcoin 71 bin dolar seviyesinde işlem görüyor

Bitcoin, saat 08.30 itibarıyla gün içindeki düşük seviyelerden sınırlı bir toparlanma göstererek 71 bin 672 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Buna karşın kripto para birimi, Ekim 2025'te ulaştığı 126 bin dolarlık zirvenin oldukça altında seyretmeye devam ediyor.

Piyasa katılımcıları, fiyatların yeniden güçlü bir yükseliş trendine girebilmesi için 73 bin ile 75 bin dolar aralığındaki direnç bölgesinin aşılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Yatırımcı duyarlılığı 'korku' bölgesinde

Piyasa göstergeleri, yatırımcı duyarlılığının şu anda 'korku' seviyesinde olduğunu ortaya koyuyor. Bu tablo, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının ardından küresel hisse senedi piyasalarında görülen tedirginlikle paralel bir görünüm sergiliyor.

Analistler, Bitcoin'in genel piyasa düşüşünden ayrışabilmesi için petrol fiyatlarının varil başına 100 dolara yaklaşmasıyla artan enflasyon baskısına karşı bir 'dijital altın' olarak dayanıklılığını göstermesi gerektiğini belirtiyor.

Makro gelişmeler yakından izleniyor

Bitcoin'in fiyat hareketleri, Orta Doğu'daki makroekonomik gelişmelerden etkilenmeye devam ediyor. Küresel enerji maliyetlerinin yükseldiği ve geleneksel varlıkların jeopolitik gelişmelere duyarlı olduğu bir ortamda Bitcoin'in dijital varlık piyasası için öncü bir gösterge olup olmadığı da tartışılıyor.

Piyasa uzmanları mevcut fiyat hareketinin bir konsolidasyon sürecine işaret edebileceğini değerlendirirken, bölgedeki gerilimin artması durumunda satış baskısının yeniden güçlenebileceği uyarısında bulunuyor.

Perakende ve kurumsal yatırımcıların ise bu süreçte risk yönetimine odaklandığı belirtiliyor. Analistler, 'Disiplin kritik önemde' ifadesini kullanarak mevcut destek seviyelerinin korunamaması halinde Bitcoin'in 2026'nın başındaki daha oynak dönemde oluşan fiyat aralıklarını yeniden test edebileceğine dikkat çekiyor.