Piyasalar tepki alımlarıyla güne başladı

10 Ekim 2017

Haftaya ABD vize krizi ve Suriye sınır hareketliliği stresiyle başlayan Türk varlıklarında yaşanan sert kayıplardan sonra bu sabah tepki alımlarının geldiği gözleniyor.

Dün akşam saatlerinde 3.7345/3.7355 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah 3.6824/3.6854 seviyesinde bulunuyor.

Dün tarihi zirve olan 4.2630'a kadar yükseldikten sonra bu sabah 4.0583/4.0602 seviyesinde olan sepet bazında TL ise bu sabah 4.0115/4.0118 seviyesinde.

Euro/TL ise tarihi zirve olan 4.6024'e kadar yükseldikten sonra bu sabah 4.3345/4.3375 seviyesinde bulunuyor.

Sepet bazında TL'nin halen 4.01 civarında seyretmesi ise TL'de anlamlı bir değer kazancının olmadığını ortaya koyuyor.

Öte yandan, Borsa İstanbul 100 endeksi, 1196 puan artışla 102.494 puandan açıldı. Açılış itiabariyle hisse senetleri ortalama yüzde 1,18 oranında değer kazandı.

Bunun yanı sıra, dün 155,7 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gram altın, 152,5 lira seviyelerinde dengelendi.

Oynaklığın sürmesi bekleniyor

Analistler ABD gibi önemli bir müttefik ile böyle bir kriz yaşanmasının sadece ticari değil birçok açıdan risk yaratacağına dikkat çekerek, kriz çözülene kadar piyasalarda haber akışı ve karşılıklı açıklamalara bağlı olarak oynaklığın sürmesini bekliyor.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass dün yaptığı açıklamada, ABD'nin Türkiye'den yapılacak göçmen olmayan vize işlemlerini askıya alma kararının Türk vatandaşlarına yönelik bir vize yasağı değil, yeni vize başvurularının değerlendirilmesinin askıya alınması olduğunu belirterek; bu durumun uzun sürmeyeceğini umduklarını ancak bunun süresini iki hükümet arasındaki görüşmelerin ve Türkiye'nin taahhütlerinin belirleyeceğini söyledi.

DNG Danışmanlık'tan Fatih Keresteci, ABD ile ilişkilerin gerilmesinde elçilik çalışanının gözaltına alınmasının birincil neden olmayacağını söyleyerek, "NATO üyesi olan Türkiye'nin Rusya ile oldukça yakınlaşması, Türkiye'nin İdlip operasyonundaki bağımsız pozisyonu ve diğer birçok nedenin ABD'nin bu kararında belirleyici olduğu kanaatindeyiz. Bu hususların gelecekte değişiklik göstermeyecek olması gerginliğin başka adımlarla sürebileceği ihtimalini akıllara getiriyor" dedi ve şöyle devam etti:

"Dolar/TL teknik olarak 3.64 seviyesindeki direncini kırınca 3.73-3.75 aralığındaki yeni direncine kadar yükseldi. Şu aşamada tüm teknik seviyelerin aynı anda aşılmasını gerektirecek derecede bir panik havası yok. Bu nedenle 3.73-3.75 civarından bir miktar döviz satışı gelmesi normal. Dolar/TL açısından kısa vadeli yeni bandın aşağıda 3.64 yukarıda ise 3.73-3.75 aralığı olacağını söyleyebiliriz."

TSK dün, Astana sürecinde belirlenen çatışmasızlık bölgeleri ile ilgili süreçte gelinen aşamada Suriye'de İdlib bölgesinde gözlem noktaları tesis etmek üzere TSK unsurlarının 8 Ekim tarihinden itibaren keşif faaliyetlerine başladığını duyurdu.

Öte yandan yurtdışına bakıldığında Fed'in bu yıl içinde bir faiz artırımı daha yapabileceği beklentileri doları desteklemeye devam ediyor. Bu çerçevede Fed'in yarın açıklayacağı Eylül ayı faiz toplantısına ilişkin tutanaklar izlenecek.

Yerli yatırımcı satış yaparak yükselişi sınırladı

ABD ve Türkiye'nin karşılıklı açıklamaları ardından dolar/TL dün Asya seansında illikit işlemlerde Ocak ayından bu yana en yüksek olan 3.9223'e kadar yükselirken, TL'nin dolar karşısında günlük bazda değer kaybı da yüzde 8'e yaklaştı. Hacimsiz piyasada görülen ilk sert tepki ardından dolar/TL gün boyunca 3.70-3.71 civarında seyrini sürdürdü.

Bankacılar dün lokal yatırımcıların 1-1.5 milyar dolar civarında döviz satışı yaptığını, bunun da kurda daha fazla yükselişi engellediğini belirtti.

Öte yandan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Uysal dün, TL'deki sert değer kaybı ardından sistemde döviz likiditesi anlamında bir sıkıntı olmadığını, piyasaları yakından takip ettiklerini söyledi.