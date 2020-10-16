Piyasalar toparlanma çabasında

16 Ekim 2020

Piyasalarda, dün yaşanan satışların ardından tepki alımları söz konusu olsa da artan koronavirüs vakaları nedeniyle yatırımcılarda temkinli bir hava hakim. Asya borsaları, Çin'deki kazanımlardan destek bularak hafif yükselirken Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.27 yükseldi. ABD vadelilerinde de yatay seyir yaşanıyor. Çin lokomotif endeksi şirket bilançolarının güçlü gelmesiyle yatırımcıların banka hisselerine yönelmesinin ardından yüzde 0,4 yükseliyor. Avustralya hisseleri ilk işlemlerdeki kayıplarını toparlayarak yatay seyrediyor. Japonya'nın Nikkei endeksi de yatay seyrederken Güney Kore Kospi endeksi ise yüzde 0,3 civarı düzeyinde geriliyor.

Yurt içi piyasalarda bugün TCMB kısa vadeli dış borç istatistikleri ve öğleden sonra açıklanacak olan TCMB beklenti anketi dışında fiyatlanacak önemli bir veri bulunmuyor. Haftanın son işlem gününün başlangıcında dolar/TL ve euro/TL dünkü kapanış seviyelerinden değerleniyor. Dolar/TL, 7,9350; euro/TL 9,2950'den el değiştiriyor.

Piyasalar ABD'de seçim öncesi destek paketi umutlarını yitirdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhuriyetçilerin ve Demokratların desteğini almak için dün canlandırma paketinin büyüklüğünü artırma teklifi ABD borsalarındaki kayıpları sınırlasa da pek çok yatırımcı 3 Kasım'dan önce bir anlaşmanın olamayacağını düşünüyor.

Brent petrol geriledi

Petrol fiyatları, Avrupa ve ABD'de artan koronavirüs vakalarının dünyanın en çok petrol tüketen iki bölgesinde talebi sınırladığı endişeleriyle gerilerken doların yükselişi de fiyatlar üzerinde baskı yarattı. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 1 düşerek 42,72 dolara geriledi. ABD hafif ham petrolü yüzde 1 gerileyerek 40,56 dolarda seyretti.

Altın fiyatları 1.905 dolar düzeyinde

Altın, doların ABD canlandırma paketine dair seçimlerden önce bir anlaşmaya varılamayacağı

beklentisiyle dolar güçlü seyretmesi sonucu geriledi. Altın haftanın tamamına bakıldığında üç

haftadır ilk defa haftalık kayıp vermeye hazırlanıyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,1 düşüşle 1,906.80 dolara gerilerken hafta başından bu yana yüzde 1,2 düştü.