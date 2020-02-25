Piyasalar Uysal'ın açıklamalarını bekliyor

25 Şubat 2020

Dünya Online

Piyasalardaki en önemli gündem maddelerinden biri olan koronavirüsle ilgili haberler fiyatlarda belirleyici olmaya devam ediyor. Koronavirüs satışlarından Asya, Avrupa ve gelişmekte olan ülkeler kadar kadar etkilenmeyen ABD piyasalarında da büyü dün bozuldu. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri yüzde 4'e yakın kayıplar yaşadı ve 2020 yılındaki kazançlarının tamamını tek bir günde sildi.

ABD'de sert satış dalgası yaşanırken; henüz kesinleşmese de koronavirüse aşı bulunduğu iddiaları Asya piyasalarının alıcı seyretmesini sağlıyor. Dün kapalı olan Japonya hariç Güney Kore ve Çin başta olmak üzere Asya piyasalarında bir iyimserlik hakim.

Bu gelişmeler ışığında dolar/TL kuru yeni güne 6,12 liranın hemen üzerinde başladı. Euro/TL ise 6,65 liradan işlem gördü. Dolar ardından 6.07 seviyelerine doğru çekildi.

MB Başkanı Uysal konuşacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Meclis Toplantısı'nda konuşacak. Saat 18:30 civarı gerçekleşmesi beklenen konuşmada piyasalar Uysal'ın vereceği mesajları takip edecek.

Altın fiyatlarında sınırlı düşüş

Herhangi bir resmi kaynaktan doğrulanmayan ve kesinleşmeyen virüsün aşısı bulunduğu iddiaları ve sert yükselişler sonrası gelen kar satışları altın fiyatlarında da bir miktar gevşemesine yol aştı. Dün 1690 doların üzerine çıkan altının ons fiyatı bu sabahki işlemlerde 1640 dolara kadar çekildi. Saat 08:18'de altının onsu 1653 dolardan işlem görüyordu.



Dün 335 lira sınırına dayanan Kapalıçarşı'daki gram altın bu sabah saatlerinde ise 325 liradan satılıyor.

Haftaya sert düşüşle başlayan petrol fiyatları ise bugün sakin. Sabah saatlerinde brent petrolün varili 56 doların hemen altında.

TLREF ihalesi var

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıllık TLREF'e endeksli tahvili yeniden piyasaya sunacak. Bir önceki TLREF ihalesinde ortalama reel faiz yüzde 2,46 olmuştu. Hazine dün 2 yıllık sabit kuponlu ihalede yüzde 11,84 ortalama bileşik faizle 3,26 milyar TL satış yapmıştı.