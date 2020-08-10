Piyasalar yeni haftaya pozitif başladı

10 Ağustos 2020

Küresel piyasalar, yeni haftaya sınırlı da olsa yükselişlerle başladı. ABD vadelilerinde pozitif seyir izlenirken Asya borsalarında da Çin ekonomisinde sanayi faaliyetindeki toparlanmaya işaret eden veriler hisse senetlerine alım getiriyor. ABD ile Çin arasındaki artan gerilimlere yönelik endişeler risk iştahını baskılamayı sürdürüyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi dalgalı seyretti ancak dar aralıklarda tutunarak geçen hafta gördüğü altı buçuk ayın zirvesinin altında kaldı.



Çin ABD ilişkileri kötüleşerek risk iştahını baskılarken, Çin'deki ÜFE'deki yavaşlama, dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde ekonomik toparlanma umutlarını artırdı. Çin'de bastırılan talep, hükümetin desteği ve şaşırtıcı derecede dayanıklı ihracat toparlanmayı sağlarken, Çin'in sanayi üretimi, salgının ekonominin büyük bir kısmını durdurmasından önceki seviyelere istikrarlı bir şekilde geri dönüyor.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da devre kesici uygulaması bugün başlıyor. Öte yandan BDDK'nın aktif rasyo oranında yaptığı güncellemelerin piyasalar üzerindeki etkisi izlenecek. Dolar/TL, geçtiğimiz haftanın kapanışına göre bir bir miktar yukarıda değerleniyor. Dolar/TL, 7,3140'tan Euro/TL ise 8,6370'ten el değiştiriyor.

Dolarda küresel piyasalarda yükselişini sürdüremiyor

Dolar on yılın en uzun değer kaybı serisi ardından, likiditenin azalması ve herhangi bir

iyimser haberin olmamasıyla nadir yaşadığı yükselişi sürdürmekte zorlandı.

ABD'de beklentilerin üzerinde açıklanan tarımdışı istihdam verisi borsada fiyatların

düşeceğini yönelik pozisyon alanları hazırlıksız yakaladı. Tarımdışı istihdam verisi bu

haftanın devasa 112 milyar dolarlık devasa tahvil ihraçları öncesinde ABD hazine tahvil

getirilerini yükseltti. Ancak dolar hala art arda yedinci haftayı kayıpla bitirdi.

Dolar başlıca para birimleri karşısında hafif yükselerek 93,339 seviyesinde ve iki

yılın dip seviyesinin hemen üzerinde seyrediyor.

Petrol 45 dolar sınırında

ABD ekonomik toparlanmasını canlandırma anlaşmasına yönelik belirsizliğin petrol

fiyatlarında kazanımları sınırlamasına rağmen, petrol fiyatları Saudi Aramco'nun iyimser talep

görüşü ve Irak'ın arz kesintilerini artırma taahhüdünün desteğiyle yükseldi.



Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,9 artışla 44,8 dolara yükseldi. ABD hafif ham petrolü yüzde 1,2 artışla 41,72 dolara yükseldi.

Altında düşüş

Altın fiyatları doların beklentilerin üzerinde açıklanan ABD tarımdışı istihdam verisinin

ardından kaydettiği kazanımları korumasıyla gerilerken yatırımcılar planan ticaret görüşmeleri

öncesinde ABD-Çin ilişkilerini yakından izliyorlar. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0,3 düşüşle 2.028 dolara geriledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı iş gücü istatistikleri

17.00 ABD, haziran ayı JOLTS açık iş sayısı

17.30 Türkiye, Hazine nakit dengesi