Piyasalar yeni haftaya yatay başladı

22 Haziran 2020

Dünyanın birçok noktasında artan vaka sayıları nedeniyle salgında ikinci dalganın ekonomileri etkileyip etkilemeyeceği yönünde soru işaretleri piyasalardaki belirsizliği destekliyor. ABD vadelileri ve Asya borsaları yeni haftaya yatay başladı. Asya'da birçok ülke borsaları ekside olsa da düşüşler çok sınırlı seyretti. ABD vadelilerindeki artılar da yüzde 0,2 seviyelerinde bulunuyor.

Yurt içinde dolar/TL 6,83; euro/TL 7,66 düzeyinden haftaya başladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,97 artışla 114.711,23 puana yükseldi. Saat 10.00'da açıklanan tüketici güven endeksi verisi son 14 ayın en yüksek seviyelerine işaret ederken saat 17:30'da ise Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan, merkezi yönetim borç ve alacak stok verileri takip edilecek.

Haftanın kritik verileri: TCMB faiz kararı ve ABD büyüme rakamları



TCMB Para Politikası Kurulunun (PPK) 25 Haziran Perşembe günü gerçekleştirileceği toplantı ile faiz kararını açıklayacak. Piyasalarda ağırlıklı olarak faiz indirim beklentisi oluşurken; indirim oranının 25 -50 baz puan aralığında olması bekleniyor. Şu anda mevcut politika faizi yüzde 8,25 düzeyinde. Aynı gün küresel piyasalar için haftanın en önemli verisi olan ABD büyüme rakamları da açıklanacak.

Spot altın 1 ayın en yüksek seviyesine çıktı Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı, koronavirüs vakalarının hızla artmaya devam etmesinin global ekonomide toparlanmayı geciktireceği endişelerinin etkisi ile son 1 ayın en yüksek seviyesine çıktı.



Spot altın fiyatı, güvenli liman arayan yatırımcıların talebi ile bu sabah 18 Mayıs'tan bu yana görülen en yüksek seviye olan 1.758 dolar/ons seviyesine kadar çıktı. Şu sıralarda ise Cuma gününe göre yüzde 0,42 artışla 1751,50 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, "Genel risk algılamaları piyasaya yardım ediyor. Piyasa, büyüme için görünüm konusunda endişeli ve bu elbette altın için destekleyici" değerlendirmesinde bulunuyorlar. Avrupa borsaları düşüşle açıldı



Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen vakalardaki artışın etkisiyle haftanın ilk işlem gününe satıcılı başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,9 değer kaybıyla 362 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,1 azalışla 12.199 puanda seyrediyor. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,9 düşerek 6.235 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,3 değer kaybederek 7.320 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,3 gerileyerek 4.916 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,4 azalarak 19.352 puan oldu. Asya borsaları Hindistan hariç geriledi

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi pozitif ayrıştı. Geçen hafta ABD ile Çin arasında artan jeopolitik gerilimin etkisiyle dalgalı bir seyir izlenen Asya borsalarında, yeni hafta satış ağırlıklı bir seyirle başladı. Bugün Çin Merkez Bankası'nın politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek yüzde 3,85'te bırakmasının ardından Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,1 değer kaybederek 2.965 puan oldu. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 düşüşle günü 22.437 puandan kapattı. Dolar/yen paritesi de yüzde 0,1 değer kazanarak 106,9 seviyelerinde dengelendi. Güney Kore'de Kospi endeksi haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,7 gerileyerek 2.127 puandan tamamlandı. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 artışla 34.954 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 düşüşle 24.425 puanda seyrediyor. Petrol fiyatlarında yükselişe talep engeli





Global petrol arzının kısılması yönünde atılan adımlar petrol fiyatlarını yukarı itmeye devam ediyor, ancak talebe yönelik endişeler yukarı hareketlerin sınırlı kalmasına yol açıyor. Haftaya sakin başlayan brent petrolün varili 42,20 dolar; ABD tipi ham petrol ise 39,70 dolar seviyesinden işlem görüyor.



Analistler, "Koronavirüs salgınında ikinci dalga endişelerinin büyümekte olduğu ortmada petrol fiyatlarının daha yukarı gitmesini zor görüyoruz" değerlendirmesini yapıyorlar.

Dünya Sağlık Örgütü Pazar günü yaptığı açıklamada global koronavirüs vakası sayısında kuzey ve güney Amerika'nın öncülüğünde rekor artış yaşandığını duyurmuştu.

Günün Ajandası

-TÜİK tüketici güven endeksi ve yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak(10.00).

- Kültür ve Turizm Bakanlığı Mayıs ayına ilişkin yabancı ziyaretçi sayısı verilerini yayımlayacak (11.00).

- Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim borç ve alacak stok verilerini açıklayacak (17.30).

- ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi (15.30), 2.el konut satışları (17.00) verileri izlenecek.