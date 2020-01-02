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Piyasalar yeni yılın ilk gününe sakin başladı

Piyasalar, yeni yılın ilk işlem gününe sakin başladı. Dolar/TL kuru, 5,94-5,95 seviyelerinde 15 günlük yatay seyrini bugün de sürdürüyor.

Piyasalar yeni yılın ilk gününe sakin başladı
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Yeni yılın ilk gününe Dolar/TL geçen yılın son gününde olduğu gibi 5,95 seviyesinden başladı.
Saat 09:10 itibarıyla dolar, 59495 liradan el değiştirirken; euro ise 6,6720 liradan satılıyor. Aynı dakikalarda İngiliz Sterlinin fiyatı ise 7,8705 lira.
Dolar/TL bugün en düşük 5,9430, en yüksek 5,9519 seviyesini  gördü.
Yurt içi piyasalar, bugün olağanüstü toplanacak olan TBMM Genel Kurul'un Libya tezkeresine yönelik görüşmeleri ve küresel piyasalardan gelecek olan haber akışını izleyecek.
Piyasaların veri takvimi
Yurt içi piyasalarda bugün  Türkiye İSO imalat sektörü PMI verisi dışında herhangi bir veri akışı bulunmuyor. Global piyasalarda da PMI verileri takip edilirken; ABD'de Challenger işten çıkarmalar (15.30), haftalık işsizlik  başvuruları verileri gelecek.

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