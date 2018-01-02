Piyasalar yıla rekorla başladı

02 Ocak 2018

Piyasalar açısından 2017 yılı oldukça hareketli geçti. TL'nin tarihi düşük seviyelere gerilediği yılda pay piyasalarında rekor üstüne rekor kırıldı. Endeks, yeni yıla da rekorla başladı.

2017'nin son işlem gününde de tarihi zirve yenileyen Borsa İstanbul (BİST), 2018'in ilk işlemlerine tarihi zirvenin hemen altında başladı.

Borsa İstanbul 100 endeksi, 401 puan (yüzde 0,35) yükselişle 115.734 puandan açıldı. Açılış sonrasında yükselişi sürdüren endeks, 116.849 puana çıkarak tarihi zirve yeniledi. BİST 100'de işlemler saat 13:00'da 116.544 seviyesinde gerçekleşti.

Geçen cuma günü endeks, 115.840 puan ile tarihi zirve görmüş, kapanışı 115.333 ile rekorla yapmıştı.

Analistler, TL bazında tarihi zirvesine çıkan BIST 100 endeksinin dolar bazında hala zirvesine çok uzak olduğunu belirterek, teknik açıdan analizlerin dolar bazında yapılmasının daha uygun olacağını ifade etti. Dolar bazlı BIST 100 endeksinin 2017 yılını 30.427 puandan tamamladığını aktaran analistler, 31.300 seviyesinin direnç olarak öne çıkacağını kaydetti. Endeksin dolar bazlı 31.300 seviyesi, cari kurla 118.300 seviyelerine denk geliyor.

Dolar/TL güne düşüşle başladı

2017'nin son işlem gününe yükselişle başlayan ve 3,7663-3,7976 bandında işlem gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 3,7905'ten tamamladı.

Dün resmi tatil olması dolayısıyla bankalararası piyasada işlem görmeyen dolar/TL, 2018'in ilk işlem gününe düşüşle başladı ve saat 13.00'da 3,7640'dan alıcı buldu. Aynı dakikalarda euro/TL 4,5455, sterlin/TL 5,0998'den işlem gördü.

Küresel piyasalar

Küresel piyasalarda ise, dolar zayıf seyrini sürdürüyor. Dolar endeksi 22 Eylül'den beri en düşük tutar olan 92.08'in hemen üzerinde seyrediyor.

Öte yandan küresel piyasalarda risk iştahı Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un Güney Kore ile "diyalog kurmaya açık olduğunu" belirttiği haberlerinden destek buluyor.

Enflasyon verisi bekleniyor

Analistler, yarın açıklanacak enflasyon verisi ve ABD'de hafta boyunca açıklanacak makroekonomik verilerin bu hafta yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını belirtiyor.