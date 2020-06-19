Piyasalar yön arayışını sürdürüyor

19 Haziran 2020

Salgında ikinci dalga endişelerinin ve hızlı ekonomik toparlanmaya dair gelişmelerin önüne geçmesiyle sıkışan piyasalar son günlerde yön bulmakta zorlanıyor. ABD borsaları çok küçük artılarla günü kapatırken aynı tablo bu sabah saatlerinde ABD vadeli kontratları için de geçerli. Asya borsalarında da ağırlıklı olarak hafif yükselişler görülüyor. Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.06 gerilerken Çin hisseleri finans ve sağlık hizmetleri sektöründeki kazanımlar öncülüğünde yüzde 0.61 yükseldi. Güney Kore'nin KOSPI endeksi Kuzey Kore ile diplomatik gerilim endişeleri nedeniyle yüzde 1'e yakın geriledi.

Yurt içinde döviz piyasasında yatay seyir dikkat çekiyor. Dolar/TL 6,85; euro/TL ise 7,69'dan değerleniyor.

AB liderleri kurtarma paketini görüşecek

Piyasaların gözü bugün TSİ 11:00'de başlayacak olan Avrupa Birliği zirvesine çevrildi. Zirvede AB liderlerin 750 milyar euroluk koronavirüs kurtarma fonu sağlamak için bölgesel anlaşmazlıkları sona erdirmeye çalışacaklar.

Fed bilançosu pandemi sürecinde ilk kez geriledi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bilançosundaki aktifler Şubat ayından beri ilk kez bu hafta düşüş gösterdi. Fed'in aktiflerindeki bu azalma, yabancı merkez bankalarıyla olan para takaslarındaki (swap) sert düşüşü ve acil durum kredi mekanizmalarına olan talepteki devam etmekte olan yavaşlamayı yansıttı.

ABD hazine bonoları ve ipoteğe dayalı menkul kıymetlerden bankalara ve hükümetlere sağlanan borçlara kadar farklı aktiflerden oluşan Fed'in bilançosu bir hafta önceki 7.22 trilyon dolardan 17 Haziran'da 7.14 trilyon dolara düştü.

IMF: ABD'nin 2. çeyrekte beklenenden derin daralabilir

ABD'de koronavirüs nedeniyle kapanmaların, mobiliteyi sınırlayan bazı tedbirlerin geri çekilmiş olmasına rağmen beklenenden uzun sürdüğüne işaret eden IMF, ABD ekonomisinde ikinci çeyrekte beklentilerden daha derin bir daralma yaşanmasının büyük olasılık olduğunu bildirdi. IMF Dış İlişkiler direktörü Gerry Rice, dün düzenlediği basın toplantısında, işletmelerin bir kısmının kapalı olmaya devam ettikleri dikkate alındığında ABD ekonomisinde toparlanma hızının yavaş olabileceğine işaret etti ancak rakam vermedi.

Rice, detaylı rakamların 24 Haziran'da güncellenecek IMF Dünya Ekonomik Görünümü raporunda yer alacağını vurguladı. IMF, Nisan ayında yayınladığı raporda ABD ekonomisinin 2020'de yüzde 5,9 daralacağını ve 20201'de yüzde 4,7 büyüyeceğini tahmin etmişti.