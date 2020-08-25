Piyasalara ABD-Çin morali

25 Ağustos 2020

ABD ile Çin'in ticaret anlaşması görüşmelerinde mesafe kat edecekleri beklentisi ve ABD borsalarında devam eden yükselişlerin etkisiyle küresel piyasalarda iyimser hava devam ediyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,32

yükselerek ocak başından beri gördüğü en yüksek seviyeye yükselirken son iki yılın en yüksek

seviyesine yakın seyretti. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 1,5 yükselirken bankacılık sektöründeki yükselmeyi arkasına alan Avustralya borsaları yüzde 0,58 artıda bulunuyor. Hong Kong'un Hang Seng endeksi yüzde 0,27 gerilerken Çin'in Shanghai bileşik endeksi yüzde 0,15 artıda.

Yurt içi piyasalarda Merkez Bankası'nın piyasayı fonlama maliyetlerini artıran sıkılaştırma politikasına yönelik hamleler ve gelişmeler yakından takip ediliyor. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yüzde 9,60'a yükselirken dün ilk kez yüzde 11,25'le GLP'den borçlanma gerçekleştirildi. Öte yandan kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi verileri açıklanacak. Veriler öncesinde dolar/TL 7,37 ile dünkü kapanış seviyelerinde seyrederken euro/TL 8,71'in üzerinde el değiştiriyor.

Altın fiyatlarında hafif yükseliş

Altın doların gerilemesiyle yükselirken yatırımcılar gözünü ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bu hafta yapacağı açıklamalara çevirdi. Hisse senedi piyasalarındaki yükseliş altındaki yükselişi sınırladı.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,2 yükselerek 1.935 dolar seviyesini gördü. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0,1 değer kazanarak 1.941 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Brent petrol 45 doların üzerinde

Petrol fiyatları yatırımcıların Meksika körfezi kıyı şeridini vurması beklenen Marco ve Laura isimli fırtınalar ve Asya ve Avrupa'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle üretimde kesintiye gidileceğini beklemesiyle dalgalı seyrediyor.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,2 yükselerek 45,22 dolar

seviyesini görürken ABD hafif ham petrolü yüzde 0,2 değer kaybederek 42,53 dolar seviyesine geriledi.

ABD-Çin görüşmesi doları yükseltti

Dolar değer kaybederken Asya'nın ihracata dayalı para birimleri ABD-Çin ticaret görüşmelerinde taraflar arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin başarı olarak yorumlanmasıyla yükseldi.

İki ülke arasında gerilim yüksek seviyede olsa da bu haber yatırımcıların ticari ilişkilerin bu gerilime dayanabileceği yönünde yorumlamasına neden oldu. Avustralya doları yüzde 0,2 yükselirken Çin yuanı dolar karşısında 6.9007 seviyesine yükseldi.

Dolar üzerindeki baskı Asya piyasalarında euronun 1.18 dolar seviyesinin üzerine yükselmesine neden olurken sterlin %0.3 yükselerek 1.3102 seviyesini gördü. Güvenli liman para birimlerinden yen dolar karşısında 105.95 seviyesinde yatay seyretti.