Piyasalara ne mesaj verecek?

19 Haziran 2019

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün sonuçlanacak para politikası toplantısında faizleri değiştirmemesi bekleniyor. Bununla birlikte Fed'in ilerleyen dönem için faiz indirimine zemin hazırlayan bir mesaj vermesi de sürpriz olmayacak.

Analistlere göre Fed'in faiz indirimi konusunda ileri bir toplantıyı işaret etmesi ve güvercin bir tavır sergilemesi durumunda dolar aleyhine fiyatlamalar görülebilir.

İkinci bir senaryo olarak ise Fed'in sıkı para politikasına devam edeceğinin açıklanması ve gündemlerinde faiz indirimi olmadığının açıklanması durumunda ise dolar küresel piyasalarda değer kazancı yaşayabilir.

Fed'in federal fon oranı şu anda yüzde 2.25 ile yüzde 2.50 arasında bulunuyor.

TSİ 21:00'da açıklanacak faiz kararı ile birlikte ekonomik projeksiyonlar da güncellenmiş olacak.

Fed Başkanı Jerome Powell da 21:30'da basın toplantısı düzenleyecek.

Dolar/TL, 5.83 seviyelerine doğru çekildi

Dolar/TL, ABD Türkiye ilişkilerine yönelik endişelerle güne sert bir yükselişle 5.9250'yi test ederek başladıktan sonra gün içinde genel olarak aşağı yönlü bir seyir izleyerek gün sonunda 5.83 civarında kaldı.

Asya borsaları, para politikası kararını bu akşam açıklayacak olan Fed'in Avrupa Merkez Bankası'nı (ECB) izleyerek faiz indirimlerine kapıyı aralayacağı beklentisiyle beş haftanın zirvesine çıkmıştı.

Euro/Dolar saat 17:30 itibariyle 1.12 seviyelerinde yer alırken, euro/TL 6.54 seviyelerinde dengelendi.