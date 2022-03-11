Piyasalara 'pozitif' mesaj

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna görüşmelerinde belirli 'pozitif' değişimler olduğunu söyledi. Açıklamanın ardından piyasalarda hareketlilik yaşandı.

Dolar endeksi 98’e doğru gerilemeye başlarken, Euro/Dolar paritesinde yön yukarı döndü. Euro, ABD Doları karşısında yüzde 0,2 yükselerek 1,1012'ye çıktı.

ABD 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 2’yi gördü. ABD vadelilerinde ise ilk tepki olarak 300 puanlık artışlar görüldü.

Altının onsunda ise yüzde 1'in üzerinde düşüşle 1969 seviyesi görüldü.

Nükleer müzakerelerin durması sonrasında bugün 113 dolara çıkan Brent petrol ise 111 dolara indi.

Dolar/TL 14,7 seviyelerine doğru çekildi

Yurtiçinde sabah seansında 15 seviyesine dayanan dolar/TL, Putin'in açıklamaları sonrası 14,70 seviyelerine doğru geriledi. Euro/TL ise 16,40 seviyesinden 16,25'lere kadar indi.

Kremlin'de Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüşen Putin, görüşmede basıns mensuplarına önemli değerlendirmelerde bulundu.

Putin, "Ukrayna konusundaki durum hakkında ve her şeyden önce, neredeyse her gün yapılan müzakerelerin şu anda nasıl ilerlediği hakkında sizi mutlaka bilgilendireceğim. Bizim tarafımızdaki müzakerecilerin bana bildirdiğine göre bazı olumlu değişimler var. Tüm bunları size daha ayrıntılı olarak anlatacağım" dedi.