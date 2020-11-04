Piyasalarda ABD seçimi nasıl fiyatlanıyor?

04 Kasım 2020

Küresel piyasalar, ABD'de 46. Başkanlık seçimlerinin sonuçlarını yakından izliyor. Yurt içi piyasalarda ise döviz kurlarında yaşanan yükseliş takip edilirken dün piyasanın kapanışına doğru hız kazanan yükselişle birlikte 8,55'e dayanan dolar/TL, sabah saatlerinde 8,41-8,42 seviyelerinden güne başlamıştı. Piyasaların açılışına doğru dolar/TL yeniden yükselişe geçerek 8,49'a kadar çıktı. Euro/TL ise 9,90'ın üzerinde el değiştiriyor.

Yurt içinde günün en önemli verisi olarak ekim ayı reel efektif döviz kuru ön plana çıkıyor. TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Eylül ayında 62,21 ile tarihi düşük seviyesini görmüştü. Türk Lirası ekim ayında yüzde 8'in üzerinde değer kaybetti. Endeksi yeni bir rekor düşük seviyeyi görmesi bekleniyor. Devam eden bilanço döneminde bugün THY ve Coca Cola İçecek bilançoları gelecek.

Küresel piyasalar ABD seçimlerini izliyor

Dünyanın izlediği ABD seçiminde sonuçlar henüz kesinleşmemiş olsa da Trump zafere bir adım daha yakın olarak yorumlanıyor. Seçimler öncesinde Biden'ın zaferini fiyatlayan piyasalarda Trump'ın yeniden seçilmeye daha yakın olmasına rağmen negatif bir tablo oluşmadı. Oluşan pozitif tabloda başa baş durumun Trump lehine dönmesiyle belirsizlik ihtimalinin azalması etkili oluyor. ABD hisse senedi vadeli kontratları oldukça sert yükselmesinin ardından geriledi, ancak oylar Trump lehine göründüğü için tekrar yükseldi. S&P ve Dow Jones vadelilerde artılar bir miktar zayıf kalsa da teknoloji hisselerinin oluşturduğu Nasdaq vadelide artılar yüzde 2'yi geçti.

Belirsizliğin azalması fiyatlanıyor

İşlemciler, yatırımcıların var olan düzenin korunduğu bir seçim sonucunun siyasi belirsizliği azaltacağını fiyatlıyor olabileceğini ifade etti. Biden'in kurumlar vergisindeki indirimleri iptal etme olasılığının azalması da yatırımcılar arasında memnuniyet yaratıyor olabilir.

Asya borsalarında da tamamen yeşil ekranlar dikkat çekiyor. Japonya borsası NIKKEI, yüzde 2'nin üzerinde primli Güney Kore KOSPI'de yüzde 0,7 artıda işlem görürken Çin borsalarında da karışık bir seyir söz konusu.

ABD seçimlerinde son durum



Küresel piyasalar, ABD seçimlerine kilitlenmiş durumda. En son gelen sonuçlara göre, Trump toplam delege sayısını 212'ye çıkardı. Biden ise 223 delege almış durumda bulunuyor.



Global piyasalarda hizmet sektörü PMI verileri izlenecek. Öncelikle Fransa, Almanya, Euro Bölgesi ve İngiltere verileri takip edilecek. ABD Merkez Bankası(Fed) iki gün sürecek faiz toplantısına bugün başlarken karar yarın TSI 22.00'de açıklanacak. Piyasalarda faizde bir değişiklik beklenmiyor.