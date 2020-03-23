Piyasalarda 'açık uçlu' dalgalanma!

23 Mart 2020

Dünya Online



Koronavirüsün geleceğine yönelik belirsizlikler ve gelişmiş ülkeler dahil dünya ekonomilerini birçoğunda resesyon beklentisi piyasaların yeni haftaya sert satışlarla başlamasına neden oldu. Ancak Fed'in açıkladığı yeni hamleler ve limitsiz varlık alımı yapacağını açıklaması borsaları dalgalandırdı.



BİST 100, 86 bin puanın üzerini test etti

Fed in açıklaması öncesinde 83 bin 200 puan seviyelerinde seyreden Borsa İstanbul, 20 dakika içerisinde 3 bin puanlık kaybını geri verdi ve cuma günkü kapanış seviyelerine geldi. Saat 15:20 sularında 86 bin 200 puanın üzerini test eden BIST 100, ABD borsalarının ekside açılmasıyla birlikte yüzde 1 civarında eksiye döndü. Saat 16:40'ta endeks yüzde 1,23 kayıpla 84 bin 437 puan dolaylarında...



Dolar/TL 6,60'tan döndü



Pay senedi piyasasında yaşanan hareketlilik sınırlı da olsa döviz piyasalarında da hissedildi. Karar öncesinde 6,60'ın üzerine çıkan dolar/TL kuru 6,57'lere kadar çekildi. Saat 16:02'de dolar/TL kuru 6,5740 liradan; euro/TL, 7,1060'tan el değiştiriyor.

Brent petrol ise gün boyu devam eden 26 doların hemen üzerindeki seviyelerini koruyor.

Borsalarda yüksek oynaklık



Asya borsaları yüzde 4-5 bandında satışlarla kapanırken; gün boyu Avrupa borsaları ve Borsa İstanbul, benzer seviyelerde satıcılı seyrediyordu. Fed'in açıklamasıyla birlikte dünya borsalarında kayıplar önce sıfırlandı, sonra gelen yeni satışlarla yön yeniden eksiye döndü. ABD vadelilerin artı yüzde 3'leri gördüğü günde ABD borsaları yüzde 2 civarı ekside...

Avrupa'da da eksiler azaldı

Avrupa borsalarında da yüzde 2-3 bandındaki kayıplar yüzde 1'in altına indi.

Fed, sınırsınz varlık alımı açıkladı