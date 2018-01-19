Piyasalarda Afrin baskısı

19 Ocak 2018

Merkez Bankası'nın (TCMB) dün enflasyonda baz etkisiyle düşüş görülse bile sıkı duruşunu koruyacağı mesajı vermesinin ardından gerileyen dolar/TL bugün Afrin'e müdahale konusundaki endişelerle yeniden 3.80 seviyesini aştı.

TL bugün dolar karşısında yüzde 1'e yakın değer kaybı ile gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en çok değer kaybeden oldu.

Türk hisse senetleri piyasasında da satıcılı bir seyir izlendi. Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi 1709 puan (yüzde 1,46) düşüşle 115.147 puana düştü.

"Operasyon fiili olarak başladı"

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Afrin operasyonunun gerçekleştirileceğini, zamanı ve saatinin gerektirdiği şekilde olacağını belirterek, "Fiili olarak Afrin'e harekat Türkiye'ye yönelik tacizleri ortadan kaldırmak için yapılan (atışlarla), sınırı geçmek hariç, başlamış durumda esasında" dedi.

Öte yandan Afrin'de bulunan YPG sözcüsü, Türkiye'nin gece yarısından itibaren kendi sınırları içinden Afrin bölgesine yönelik top ateşine başladığını ve atışların bugün sabah da devam ettiğini söyledi.

Suriye hükümeti Türkiye'yi Afrin'e yönelik askeri bir operasyon başlatmaması için uyarmış ve hava savunma sistemlerinin böyle bir saldırıya karşı koymaya hazır olduğunu belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise Türkiye'ye Afrin bölgesine karşı askeri operasyonda bulunmama, bunun yerine bölgedeki İslam Devleti (İD) örgütü militanlarıyla savaşmaya odaklanmaya devam etme çağrısı yapmıştı.

"Hafta sonu riski taşınmak istenmiyor"

DenizBank Yatırım Grubu Stratejisti Orkun Gödek, TL cinsi varlıklarda kısa vade için dalgalanma ve negatif yönde baskılanma öngördüklerini söyleyerek, "Jeopolitik haber akışında gün içerisinde gözlenen hızlanma risklerin tam olarak masadan kalkmadığını teyit ediyor. Fitch kararı piyasa nezdinde 'nötr' olarak beklense de günün ikinci yarısı sonlanırken hafta sonu riskinin Suriye başlığı ile birleştiğinde taşınmak istenmediğini görüyoruz. Dolar/TL'de 3.7920 seviyesinin üzerinde kalınması yukarı yön açısından önemli, 3.82 bölgesine dek hareket devam edebilir" dedi.

ABD 10 yıllık tahvilinin 40 ay sonra dün ilk kez yüzde 2.61 seviyesi üzerinde kapanmasının önemli olduğunu söyleyen Gödek, "ABD'de hükümetin kapanma riski her ne kadar Temsilciler Meclisi nezdinde geçirilen yasa ile bertaraf edilmiş olsa da, Senato cephesinin nasıl bir tavır takınacağını bilmiyoruz. Ayrıca gelecek hafta gerçekleştirilecek olan ECB toplantısı öncesinde paritede dalgalanma olabileceğini öngörüyoruz. Euro/dolarda 1.23 üzeri oluşum kalıcı olmayacaktır" dedi.

Yurtiçinde bugün Fitch'in piyasa kapanışından sonra olası Türkiye kredi notu değerlendirmesi bekleniyor.

Merkez Bankası (TCMB) Ocak ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında enflasyon görünümünün "baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız" değerlendirileceği vurgusu yaparken; bu durum, enflasyonda gelecek aylarda devam etmesi beklenen baz etkisi kaynaklı düşüşe rağmen sıkı duruşun korunacağı algısı yarattı.

Dolar 3.80'in üzerine çıktı

Bu algı 3.80 üzerinde dolar/TL'nin 3.76'nın altına kadar çekilmesine neden oldu. Bu sabah saat 08:49'da 3.7700/3.7725 seviyesinde olan dolar/TL 3.8065'e kadar yükseldikten sonra saat 17:55'te 3.8020/3.8040 seviyesinde.

Bu sabah 4.1961/4.1992 seviyesinde olan sepet bazında TL aynı saatte 4.2226/4.2249, bu sabah 4.6222/4.6258 seviyesindeki euro/TL ise 4.6475/4.6505 seviyesindeydi.

Afrin'e olası bir operasyonun jeopolitik riskleri artırmasıyla dolar/TL bu hafta 3.83 seviyelerine kadar yükselmişti.

Faizlerde sınırlı da olsa yükseliş var

Tahvil-bono piyasasında 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizinde dün spot kapanış yüzde 12.07 seviyesinden gerçekleşirken, valörde son işlem de yüzde 12.10 oldu. Bugün ise spot kapanışta yüzde 12.13, valörde saat 1715'te son işlemde yüzde 12.18 seviyesindeydi.

Gösterge iki yıllık tahvilde ise dün spot kapanış yüzde 13.54 seviyesinden gerçekleşirken valörde son işlem de yüzde 13.53 oldu. Bugün ise spot kapanışta yüzde 13.53 seviyesindeydi.