Piyasalarda alıcılı seyir devam ediyor

24 Haziran 2020

Küresel piyasalarda alıcılı bir gün yaşanıyor. ABD borsalarının dün artıda kapanması ve

Nasdaq'ın tarihi zirvesini yenilemesinin ardından, bugün ABD vadelileri ve Asya borsalarında ağırlıklı olarak yeşil ekranlar hakim.. Piyasalardaki yükselişte ABD'de Hazine Bakanı Mnuchin'in, yeni destek paketi gelebileceğine dair açıklamaları etkili oldu.



Yurt içinde bugün Merkez Bankası kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksleri bekleniyor. Veriler öncesinde dolar/TL 6,85; euro/TL 7,75'ten güne başladı.



Nasdaq rekor yeniledi

Kapanışta, Dow Jones endeksi 130 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,50 artışla 26.156,10 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,46 kazançla 3.132,08 puana çıktı. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,74 artışla 10.131,37 puana yükselerek tüm zamanların en yüksek kapanışını kaydetti.

Bugün Asya borsalarında da pozitif bir seyir izlendi. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay seyrederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 değer kazandı.

Altın 8 yılın zirvesinin ardından dengelendi

Pay piyasalarındaki iyimserliğe karşın altının ons fiyatının yükseliş eğilimini bugün de sürdürmesi dikkati çekti. Ons altın, 1.773 dolar ile Ekim 2012'den bu yana en yüksek seviyesini görmesi sonrası şu dakikalarda 1.770 dolar seviyesinde dengelendi.

MSCI: Türkiye'yi bir alt endekse düşürebiliriz



Dünyanın önde gelen sağlayıcılarından biri olan MSCI yaptığı açıklamada 17 Haziran'da yayımladığı MSCI 2020 Piyasa Erişilebilirliği Gözden Geçirmesi raporunun işaret ettiği doğrultuda, MSCI Türkiye Endeksi'nin yeniden sınıflandırılması önerisi üzerinde bir danışma, konsültasyon başlatabileceğini duyurdu.



Beyaz Saray'ın baş ekonomi danışmanı olan Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü Larry Kudlow, ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasının tam olarak uygulamada olmadığını, ancak Pekin'in birkaç alanda yapıcı bir yolda ileri doğru adımlar attığını söyledi. St. Louis Fed Başkanı James Bullard, ABD'nin koronavirüs salgınının etkilerini düzeltmeye devam ettiğini ve yılın son 6 ayında ekonomide anlamlı bir toparlanma görüleceği konusunda iyimser olmaya devam ettiğini söyledi.

Günün Ajandası



10.00 Türkiye, haziran ayı reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı ve sektörel güven endeksleri

11.00 Almanya, haziran ayı Ifo iş dünyası endeksleri

16.00 ABD, nisan ayı konut fiyat endeksi