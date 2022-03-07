Piyasalarda ambargo etkisi hafifledi

Rusya'nın ham petrol ihracatına ABD'nin yaptırım getirmeyi değerlendiğini açıklaması ve İran ile olan müzekarelerin uzamasının ardından dünya genelinde stagflasyonun başlayacağı kaygılarıyla küresel piyasalarda stresi artırdı. Asya borsalarında kapanışlar yüzde 3'ün üzerinde gerçekleşirken Avrupa borsaları da ortalama yüzde 1'ler civarında ekside syrediyor. ABD vadelilerinde ise sabha saatlerinde yüzde 1,5'leri bulan kayıplar yüzde 1'in altına geriledi.

Borsa İstanbul ise küresel hisse senedi piyasalarındaki satışların etkisiyle yüzde 0,43 ekside başladığı günün ikinci yarısında kayıplarını telafi etti ve yaty seyre geçti. Dolar/TL'de yüzde 1,5'leri bulan yükseliş de piyasalarda gün sonuna doğru bir miktar azaldı. Dolar/TL, saat 16 sularında geçen haftanın kapanışına göre yüzde 1 artışla 14,35'ler civarında. Euro/dolar paritesindeki çekilme nedneiyle euro/TL'de ise artışlar yüzde 0,5'ler düzeyinde ve kur 15,65'ten işlem görüyor.

Altın fiyatları 2.000 doların üzerinde tutunamadı

Hisse senetlerindeki sert satışların yanı sıra altın fiyatları da 1,5 yıl sonra ilk kez 2.000 doları aştı. Sonrasında gelen tepkilerle altın 1.980'ler düzeyinde dengelendi. Piyasalarda yaşanan paniğin odak noktasında yer alan brent petrolün varil fiyatı ise Temmuz 2008'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Brent petrolde sabah saatlerinde yüzde 10'u aşan artışlar yüzde 5 seviyelerine çekildi ve öğleden sonra brent petrolün en yakın vadeli fiyatı 124 dolardan işlem gördü.

Rusya'ya ambargo gelirse petrol 200 doları geçer

Analistler, "Eğer Batı, Rusya'dan enerji ithalatını durdurur ise bu küresel piyasalar için büyük bir yük olur. Rusya'nın 5 milyon varil/günlük bir petrol arzının piyasaya gelememesi anlamına gelecek böyle bir karar petrol fiyatını 200 dolar/varile yükseltebilir ve küresel ekonomik büyümeyi düşürür" değerlendirmesini yapıyorlar.

CDS'ler de yükseliyor

Öte yandan piyasalarda risk primleri de yükseliyor. Rusya'nın 5 yıllık CDS'leri zirve yaparken 1.725 baz puandan 2.619 baz puana yükseldi. Türkiye'nin CDS'leri ise cuma günkü kapanışlara göre 17 baz puanlık artışla 677 puana tırmandı.