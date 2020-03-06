Piyasalarda aşırı oynaklık sürüyor

06 Mart 2020

Dünya Online

Piyasalarda hareketli günlerin yaşandığı hafta bugün kapanıyor. Global finans piyasalarında koronavirüs salgını ve salgının etkileri tek gündem olarak karşımıza çıkıyor. Yurt içinde ise dün Rusya ile yapılan görüşmeler neticesinde gece yarısı İdlib'de başlayan ateşkesin piyasalar üzerindeki etkisi izlenecek.

Oldukça yoğun geçen haftanın son gününde dolar/TL kuru güne 6,11 seviyelerinden başladı. Euro/TL, 6,86'ın üzerinde değerleniyor.

Altın fiyatları bir haftada 100 dolar yükseldi

Koronavirüste hasta sayısının 100 bine dayanması ve salgının piyasalar üzerindeki olumsuz etkisinin her geçen gün daha da fazla hissedilmesi güvenli liman altın fiyatlarında yükselişe neden oluyor. Dünya borsalarındaki alırı oynaklık ve Fed'in faiz hamlesi sonrasında ABD tahvillerinde faizler tarihin en düşük seviyelerine düşmesi altına olan talebi artırıyor.Hafta başında 1580 dolar seviyesindeki spot altının ons fiyatı bu sabah saatlerinde 1678 dolarseviyesinde.

ABD borsalarında aşırı oynaklık sürüyor

ABD borsalarındaki dalgalı hareketler dün de devam etti. Bir gün önce yüzde 4'ü aşan kazanımlar dün geri alındı. S&P 500 yüzde 3,39, Dow Jones yüzde 3,58, Nasdaq ise yüzde 3,1 geriledi. ABD borsalarındaki sert düşüşlerin etkisiyle bu sabah Asya borsalarında da kayıplar yaşanıyor. Çin borsaları yüzde 1 civarında düşerken; Japonya'da Nikkei 225'de eksiler yüzde 3'ü geçti. Güney Kore KOSPI endeksindeki hisse senetleri yüzde 2,5 değer kaybetti.

Trump: ABD ekonomisi virüsten darbe alabilir

ABD Senatosu hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi Parti’nin desteğiyle koronavirüse karşı mücadeleye 8,3 milyar dolar kaynak ayrılmasını içeren paketi kabul etti. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, ABD ekonomisinin koronavirüs salgınından darbe alabileceğini, ancak er geç bu zorluğu da geride bırakacaklarını söyledi.