Piyasalarda azalan paket umutları satış getirdi

15 Ekim 2020

Küresel piyasalar, ABD'de koronavirüs mali destek paketinin başkanlık seçimlerinden önce geçmesiyle ilgili son umutların kırılması ve dünyanın her yerinde artan koronavirüs vakalarından endişe duyan yatırımcıların son günlerdeki kârlarını realize etmeleriyle düşüş gösterdi. Asya borsaları ve ABD vadelilerinde sabah saatleri itibarıyla kayıplar söz konusu... Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,5 gerilerken, Japonya'nın Nikkei endeksi de yüzde 0,5 düştü. ABD vadelilerde de yüzde 0,3'er civarı düşüş yaşanıyor.

Yurt içinde ise bugün açıklanacak olan eylül ayı bütçe rakamları bekleniyor. Dün piyasaların kapanışına doğru 7,90'ın altına gerileyen dolar/TL kuru bu sabah 7,92'nin biraz üzerinde değerleniyor. Euro/TL'de de 9,32'li seviyeler mevcut.

DETAY: Piyasalar neden geriliyor?



Koronavirüs pandemisinde vaka sayıları artış hızı tekrar artarken, büyük ekonomilerin tekrar kapanacağından endişe eden yatırımcılar kâr realizasyonuna gittiler. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in 3 Kasım seçimlerinden önce mali canlandırma paketinin geçmesinin olası olmadığına yönelik açıklaması da yatırımcıları kâr realizasyonu yapmaya iten diğer bir sebep oldu. Öte yandan konuya yakın olan iki kaynağın açıklamasına göre, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Çinli Ant Group'u ABD'nin ticari kara listesine eklemek için Trump yönetimine teklif sunması sonrasında ABD ve Çin arasındaki gerilim bir kez daha su yüzüne çıktı.

Altın fiyatları 1.900 doların altında

Altın fiyatları, doların güçlü seyretmesi ve ABD mali canlandırma paketinin seçimden önce

geçirilmesiyle ilgili umutların tükenmesiyle düştü. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,2 düşüşle 1.896 dolara inerken, ABD altın vadelileri ise yüzde 0,4 kayıpla 1.899 dolara düştü.

Gümüşün ons değeri ise yüzde 0,9 düşüşle 24,07 dolara geriledi.

Petrol yükselişte



Petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarının geçen hafta düşmesi ve OPEC+ grubunun Eylül ayı

için taahhüt etmiş olduğu petrol arz kısıntısına uyduğunun görülmesi sonrası önceki günkü yüzde 2'lik kazanımlarını arttırarak hafif bir yükseliş gösterdi.



Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,2 artışla 43,39 dolara çıkarken,

ABD hafif ham petrolü ise yüzde 0,2 artışla 41,12 dolara çıktı. The American Petroleum Institute'un yayımladığı verilere göre, ABD ham petrol stokları 9 Ekim'le biten haftada 5,4 milyon varil azaldı.



OANDA şirketinin analisti Jeffrey Halley, "(Petrol stoklarındaki) azalışın büyük bir kısmı

Meksika Körfezi'ndeki ABD petrol üretimini vuran Delta Kasırgası'ndan kaynaklandı" dedi.

Öte yandan, iki kaynağın açıklamasına göre, OPEC ile Rusya önderliğindeki ülkelerin

oluşturduğu OPEC+ üyeleri arasında Eylül'deki petrol üretim kesintilerine uyum yüzde 102 seviyesinde gerçekleşti.