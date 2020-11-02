Piyasalarda bu haftanın gündeminde neler var?

02 Kasım 2020

Bu hafta piyasalar için oldukça önemli gelişmeler yaşanacak. Yurt içi piyasalarda enflasyon rakamları öncelikli takip edilecek gelişmelerin başında yer alırken, ABD'de seçim, faiz kararı ve istihdam verileri en önemli gündem maddeleri olacak.



Foreks tarafından düzenlenen ve 19 ekonomistin katıldığı ankete göre, Ekim ayında tüketici fiyatları medyan tahmini aylık yüzde 2,10, yıllık yüzde 11,86 olarak belirlendi. Bir önceki ay tüketici fiyatları aylık yüzde 0,97, yıllık yüzde 11,75 olarak açıklanmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) enflasyon verilerini 3 Kasım Salı günü saat 10.00'da açıklayacak.

ABD seçimlerinde kazanan kim olacak?

Yurt dışında kritik haftaya giriyor. ABD'nin önümüzdeki 4 yılını yönetecek Başkan için seçim bu hafta gerçekleştiriliyor. ABD’de 3 Kasım Salı günü yapılacak 59’uncu başkanlık seçimleri ülkenin yakın tarihinin en önemli seçimlerinden biri olarak görülüyor.



Yapılan kamuoyu yoklamaları, Demokrat Parti'nin adayı eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın ülke genelinde Başkan Donald Trump'a karşı yarışı önde götürdüğüne işaret ediyor. Ancak ABD'deki seçim sistemine göre, seçimi kazanmak için ülke genelinde daha fazla oy almak yeterli olmayabiliyor. Eyaletler arasındaki denge seçimde az oy alanın da başkan olabilmesine imkan sağlıyor. Trump, 2016 seçimlerinde genel oy sayımında daha az oy almasına karşın seçimleri kazanan taraf olmuştu.

Fed faiz kararını açıklayacak?

ABD Merkez Bankası(Fed) faiz kararı ve ardından Başkan Jerome Powell tarafından düzenlenecek basın toplantısı yakından izlenecek. Piyasalarda Fed'den bir faiz hamlesi gelmesi beklenmiyor. Analistler faizin yüzde 0,25 seviyesinde tutulacağını düşünüyorlar.



Fed kararı 5 Kasım Perşembe günü saat 22.00'de açıklanacak, Powell'ın basın toplantısı ise 22.30'da başlayacak.



Aynı gün saat 15.00'te İngiltere Merkez Bankası(BoE) faiz kararı da gelecek. Piyasalar BoE'den de bir faiz hareketi beklemiyor.



ABD'de tarım dışı istihdam verileri açıklanacak

Yurt dışında haftanın en önemli verisi ABD'den gelecek istihdam rakamları olacak. Geçen ay istihdam 661 bin, işsizlik oranının ise yüzde 7,9 olarak açıklanmıştı. Analistlek yeni ayda 600 bin istihdam sağlanacağını, işsizlik oranının yüzde 7,6'ya gerileyeceğini düşünüyor.

Veri haftanın son günü gelecek (16.30).



Global piyasalarda bugün imalat sektörü, çarşamba günü ise hizmet sektörü PMI verileri takip edilecek.



ABD'de ISM imalat endeksi ve inşaat harcamaları verileri bugün takip edilecek en önemli verilerden olacak.



Çarşamba günü ABD'de ADP özel sektör istihdam verisi, cuma günü açıklanacak istihdamın öncü göstergesi olarak takip edilecek (16.15).



Piyasalar özel sektörde 650 bin istihdam oluştuğunu düşünüyor. Aynı gün Euro Bölgesi üretici fiyatları (13.00) diğer izlenecek veri olacak.

ABD'de yaz saati uygulaması hafta sonu sona erdi.